Evde striptiz borusu olmalı

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Orijinal ve yaratıcı. Ve estetik, çok estetik.

Kadın hayranlar mı, erkek hayranlar mı problem çıkarıyor?

Şimdiye kadar hiçbir erkek hayranım problem çıkarmadı.



‘Sapık hayran’ daha çok kadınlardan mı çıkar?

Bende öyle oldu, ama belki de müziğe özel bir durumdur bu. Futbolcuların da ‘sapık erkek’ hayranı olabilir. Kızlar sanatla, erkekler futbolla ilgili. Doğru mesleği seçmişim!



Ben de sizin ‘sapık hayran’ınızsam mesela... Bu, sizi korkutur mu?

Fıstık olduğun için, hoşuma gider sanki. Sapıklığının derecesi de önemli tabii. Öyle aşırı manyak şeyler yapacaksan, kalsın!



Sizin hakkınızda her şeyi topluyorsam, bütün haberleri, bütün fotoğrafları... Bu, ürkütücü mü?

Eh, biraz tırsarım tabii…



Böyle tipler oldu mu hayatınızda?

Çok daha beterleriyle karşılaştım. Balıklı Rum’a gideceklerine, konserlerime gelen bir sürü çatlak kız.

Konserde kalsalar problem değil, ama evi basmak, içeri zorla girmek, gitmemek için kendini yerlere atmak, zırlamak, yalvarmak ve daha da önemlisi, polisten bile korkmamak da neyin nesi?



Sizin sapıkça hayran olduğunuz birileri var mı?

Ben sapıkça değil, saygıyla hayran olurum olacaksam. Ama zaten, ortaokuldan sonra kimseye tam olarak kendimden geçecek kadar hayran olmadım.



Bir hayranınız kapınızı çalsa... Olağanüstü güzel bir kadın... Bulmuş adresinizi gelmiş... Açıyorsunuz... “Seninle sevişmek istiyorum” diyor... Kadın da hoşunuza gidiyor... Ne yaparsınız? İçeri alır mısınız? Yoksa, “Lütfen gidin!” mi dersiniz?

Eh, sonuçta erkeğiz!

