Kadın hayranlar mı, erkek hayranlar mı problem
çıkarıyor?
Şimdiye kadar hiçbir erkek hayranım problem çıkarmadı.
‘Sapık hayran’ daha çok kadınlardan mı çıkar?
Bende öyle oldu, ama belki de müziğe özel bir durumdur
bu. Futbolcuların da ‘sapık erkek’ hayranı olabilir. Kızlar
sanatla, erkekler futbolla ilgili. Doğru mesleği seçmişim!
Ben de sizin ‘sapık hayran’ınızsam mesela... Bu, sizi
korkutur mu?
Fıstık olduğun için, hoşuma gider sanki. Sapıklığının
derecesi de önemli tabii. Öyle aşırı manyak şeyler
yapacaksan, kalsın!
Sizin hakkınızda her şeyi topluyorsam, bütün haberleri,
bütün fotoğrafları... Bu, ürkütücü mü?
Eh, biraz tırsarım tabii…
Böyle tipler oldu mu hayatınızda?
Çok daha beterleriyle karşılaştım. Balıklı Rum’a
gideceklerine, konserlerime gelen bir sürü çatlak kız.
Konserde kalsalar problem değil, ama evi basmak, içeri
zorla girmek, gitmemek için kendini yerlere atmak,
zırlamak, yalvarmak ve daha da önemlisi, polisten bile
korkmamak da neyin nesi?
Sizin sapıkça hayran olduğunuz birileri var mı?
Ben sapıkça değil, saygıyla hayran olurum olacaksam. Ama
zaten, ortaokuldan sonra kimseye tam olarak kendimden
geçecek kadar hayran olmadım.
Bir hayranınız kapınızı çalsa... Olağanüstü güzel bir
kadın... Bulmuş adresinizi gelmiş... Açıyorsunuz...
“Seninle sevişmek istiyorum” diyor... Kadın da
hoşunuza gidiyor... Ne yaparsınız? İçeri alır mısınız?
Yoksa, “Lütfen gidin!” mi dersiniz?
Eh, sonuçta erkeğiz!