Evliliğe yakın anneliğe uzağım

Bazı kızlar vardır, güzel ve iddialıdır. Bazı kızlar da vardır güzeldir ama geri planda kalmayı sever. Pelin Karahan, işte o iddiasız güzellerden... Hani çok şirin, konuştuğunuz an arkadaşınız olacak tipten... Ve bazı insanlar vardır, şansla bir yere gelir. Bazı insanlar da vardır, hırs yapar, hedef koyar kendine, yolunda dosdoğru ilerler ve amacına ulaşır. Pelin Karahan, tamamen şansa karşımda duruyor aslında şu anda! Şans eseri bir ajansa yazılmış, şans eseri dizinin oyuncusu olarak buluvermiş kendini... Bugüne kadar yaşadıkların sana ne öğretti dediğimizde, “Hayat çok zor, bunu anladım” diyor. İyi de, “daha yaşın kaç başın kaç” diyesi geliyor insanın ama o daha biz sormadan söylüyor. “26 yaşındayım ve ayakta kalmanın çok zor olduğunu görüyorum. Birisine muhtaç olmadan yaşamak, kendi paranı kazanmak çok zormuş. Bunu küçük yaşta anlamak iyi bir şey aslında. Çünkü daha çabuk tecrübe edinmeye başlıyorsunuz.” Şu sıralar yorgun bir ruh hali içinde olduğunu da söylemeden edemiyor. Kavak Yelleri’nin temposu, biraz yormuş onu. Şaka maka, TIMS Prodüksiyon’un başarılı gençlik dizisi Kavak Yelleri, ekranda dördüncü yılını doldurdu. Ve her hafta cumartesi günleri en çok izlenen program olmayı sürdürüyor, bir fenomen olma yolunda ilerliyor. Yaşadığı son dört yılı düşününce, şaşkın olduğu kadar özgüvenli olduğunu da söylüyor Pelin. “Ben hiçbir şey hayal etmemiştim. Karşıma beklediğimden farklı bir yol çıktı. Ajansa yazılmamla başladı her şey. Şöhret olmak aslında kolay ama kalıcılığı sağlamak zor. Tabii şöhretten ne anladığınıza da bağlı bu. Bir anda sokakta soyunuyorlar ve şöhret oluyorlar. Kalıcılık biraz şans biraz da çalışmakla alakalı. Tutunabilmek ise şans. Yani hem şans hem kader işi bizimki! Geldiğim noktadan elbette mutluyum. Belki de benim gibi çok fazla hayal kurmamak gerekiyor” diyor ve ekliyor, “Popülerlik açısından şu an beklemediğim derecede bir popülarite var, insanlar çok çabuk benimsedi ve sevdi beni.”



Daha yolun başındayım

Sen de Beren Saat, Berrak Tüzünataç ve Sinem Kobal ile aslında aynı jenerasyonsun, neden onlar kadar popüler değilsin dediğimizde, “Yaş olarak akran sayılırız ama tecrübe olarak ben onlardan biraz gerideyim. Onların yaptığı büyük işler var, uzun süredir bu piyasadalar, benim daha çok yolum var” diyor kontrollü bir şekilde; ağzından istediğimiz sataşmalı cümlelerse asla çıkmıyor! Pelin oyunculuk eğitimi almamış, şu anda böyle bir planı olmadığını söylüyor: “Dizi bitmeden eğitimle ilgili hayaller kuramıyorum. Ama yarın ne olur, onu da bilemiyorum.” İnsan sevdiği işi yapsa bile, zaman zaman sıkılıp kaçmak istediği zamanlar olabiliyor, malum. Pelin de “Bazen çok yorgunsam mutsuz oluyorum ve hiç oynayacak halim olmuyor. Ama çok enteresan, bunu söylesem de, kayıt dendiği an başka biri oluyorum. Herhalde bu ekibimizle ilgili. Beni hemen motive ediyorlar” diyor. Kavak Yelleri’nin şu sıralar saçmaladığını düşünenlere ise cevabı hazır: “Türkiye’de dizi çekmek çok zor, insanların ‘yok artık’ diyeceği noktalar tabii ki olabilir. Ancak işin bir yerinde bu tür bir kırılma noktası olacak ki, sonra tekrar toparlansın.”