‘En güzel’ ve ‘en çok beğenilen oyuncu’ listelerinde ilk sıralarda yer alıyor!
Bazı kızlar vardır, güzel ve iddialıdır. Bazı kızlar da vardır güzeldir ama geri
planda kalmayı sever. Pelin Karahan, işte o iddiasız güzellerden... Hani çok şirin,
konuştuğunuz an arkadaşınız olacak tipten... Ve bazı insanlar vardır, şansla
bir yere gelir. Bazı insanlar da vardır, hırs yapar, hedef koyar kendine, yolunda
dosdoğru ilerler ve amacına ulaşır. Pelin Karahan, tamamen şansa karşımda
duruyor aslında şu anda! Şans eseri bir ajansa yazılmış, şans eseri dizinin
oyuncusu olarak buluvermiş kendini... Bugüne kadar yaşadıkların sana ne öğretti
dediğimizde, “Hayat çok zor, bunu anladım” diyor. İyi de, “daha yaşın kaç başın
kaç” diyesi geliyor insanın ama o daha biz sormadan söylüyor. “26 yaşındayım ve
ayakta kalmanın çok zor olduğunu
görüyorum. Birisine muhtaç olmadan
yaşamak, kendi paranı kazanmak çok
zormuş. Bunu küçük yaşta anlamak
iyi bir şey aslında. Çünkü daha çabuk
tecrübe edinmeye başlıyorsunuz.”
Şu sıralar yorgun bir ruh hali içinde
olduğunu da söylemeden edemiyor.
Kavak Yelleri’nin temposu, biraz
yormuş onu. Şaka maka, TIMS
Prodüksiyon’un başarılı gençlik dizisi
Kavak Yelleri, ekranda dördüncü
yılını doldurdu. Ve her hafta
cumartesi günleri en çok izlenen
program olmayı sürdürüyor, bir
fenomen olma yolunda ilerliyor.
Yaşadığı son dört yılı düşününce,
şaşkın olduğu kadar özgüvenli
olduğunu da söylüyor Pelin.
“Ben hiçbir şey hayal etmemiştim.
Karşıma beklediğimden farklı bir
yol çıktı. Ajansa yazılmamla başladı
her şey. Şöhret olmak aslında kolay
ama kalıcılığı sağlamak zor. Tabii
şöhretten ne anladığınıza da bağlı
bu. Bir anda sokakta soyunuyorlar
ve şöhret oluyorlar. Kalıcılık biraz
şans biraz da çalışmakla alakalı.
Tutunabilmek ise şans. Yani hem
şans hem kader işi bizimki! Geldiğim
noktadan elbette mutluyum. Belki
de benim gibi çok fazla hayal
kurmamak gerekiyor” diyor ve
ekliyor, “Popülerlik açısından şu an
beklemediğim derecede bir popülarite
var, insanlar çok çabuk benimsedi ve
sevdi beni.”
Daha yolun başındayım
Sen de Beren Saat, Berrak Tüzünataç ve Sinem Kobal ile aslında aynı jenerasyonsun, neden onlar kadar popüler değilsin
dediğimizde, “Yaş olarak akran sayılırız ama tecrübe olarak ben onlardan biraz gerideyim. Onların yaptığı büyük işler var, uzun
süredir bu piyasadalar, benim daha çok yolum var” diyor kontrollü bir şekilde; ağzından istediğimiz sataşmalı cümlelerse asla
çıkmıyor! Pelin oyunculuk eğitimi almamış, şu anda böyle bir planı olmadığını söylüyor: “Dizi bitmeden eğitimle ilgili hayaller
kuramıyorum. Ama yarın ne olur, onu da bilemiyorum.” İnsan sevdiği işi yapsa bile, zaman zaman sıkılıp kaçmak istediği zamanlar
olabiliyor, malum. Pelin de “Bazen çok yorgunsam mutsuz oluyorum ve hiç oynayacak halim olmuyor. Ama çok enteresan, bunu
söylesem de, kayıt dendiği an başka biri oluyorum. Herhalde bu ekibimizle ilgili. Beni hemen motive ediyorlar” diyor.
Kavak Yelleri’nin şu sıralar saçmaladığını düşünenlere ise cevabı hazır: “Türkiye’de dizi çekmek çok zor, insanların ‘yok artık’ diyeceği
noktalar tabii ki olabilir. Ancak işin bir yerinde bu tür bir kırılma noktası olacak ki, sonra tekrar toparlansın.”