Evlilik kapıda!

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Scarlett Johansson yakın zamanda Fransız gazeteci nişanlısı Romain Dauriac ile evlenmeyi planladıklarını söyledi

Geçen haftalarda hamile olduğu duyulan 29 yaşındaki Scarlett Johansson rol aldığı son sinema filmi ‘Kaptan Amerika: Kış Askeri’ vesilesiyle pek çok röportaj vermeye devam ediyor. Fransız gazeteci Romain Dauriac ile nişanlı olan Hollywood yıldızı yakın zamanda evlenmeyi planladıklarını ama işleri akışına bıraktıklarını söyledi. “Hiçbir zaman tematik bir düğün istemedim, o tür şeylerle ilgilenmiyorum” diyen güzel oyuncu ilk evliliğini yaptığında çok genç olduğunu ama artık kendisini daha iyi tanıdığını ve bir ilişkiden ne beklediğini de bildiğini söyledi. Ayrıca direkt olarak söylemese de Fransa’ya taşınma planları da anne adayının gündeminde. Paris’i ve kentin moda anlayışını çok sevdiğini söyleyen Johansson, kendisi gibi ünlü oyunculara yöneltilen klişe soruların saçmalığından da dem vurdu: “ Kadın oyuncular sürekli ‘Nasıl seksi kalıyorsunuz?’ gibi saçma sorularla karşılaşıyor. Tüm bu zırvalıkları erkeklere sormuyorsunuz...”