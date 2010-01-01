Eyvah! 80’ler aramızda...

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Geçmişin kabus kıyafetleri 2010’a geri döndü.

Burcu Güneş



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?



Yaşam tarzım daha çok spora dayalı olduğu için spor-şık giyinmeyi tercih ediyorum. Son zamanlarda fütürizm etkisini biraz daha 30’larla karıştırmayı deniyorum. Deriler, zımbalar, yeleklerle de Rock&Chic denilen koyu renklerin hakim olduğu stiller yapmayı seviyorum.



Geçmiş yıllardan hatırladığımız, şimdilerde yeniden moda olan parçalar arasında sizi en çok şaşırtan hangileri?



Kesinlikle vatkalar!



Daha önce asla giymem dediğiniz fakat bu sezon giydiğiniz kıyafetler arasında neler var?



Pullu, payetli ceketler ve taytlar, florasan renkler, çok yüksek platform topuklu ayakkabılar.



