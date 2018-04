Ezber bozan bir kadın

Zuhal Olcay’a medyada çok fazla rastlamayız.

Bir kadın için gençlik ve güzellik dayatmalarından sıyrılmanın güçlüğünün, fırtınalı günlerde direksiyonun hakimiyetini hiç kaybetmeyen bir kadın tarafından anlatılmasından daha gerçek ne olabilirdi ki? Durgun suya küçük parmağı değse halka etkisi yaratan Zuhal Olcay, her ne kadar otorite gibi algılanmaktan hoşlanmasa da, beni kırmadı. Çekim günü aynaya sadece bir kez bakan, hırka giyeceğini duyunca mutlu olan, ara ara yatağa gömülüp saçları dağılan, esprili ve canı tez bir kadın geldi, geçti… Plili eteği, postal botları içinde seyahat etmeyi seven bir yolcuya benziyordu. Her yerden ve herkesten önce alıp başını giden bir yolcuya…



En çok hangi yaşınızı sevdiniz? Başka bir ifade ile hangi yaşlarınızda neleri sevdiniz?

Çok klasik bir cevap olacak, ama insan her yaşında başka bir şey keşfediyor ve o yılların tadını çıkarıyor. Bu yaşımda şimdi geriye dönüp baktığımda 40’tan sonraki dönemi daha çok sevdiğimi fark ettim. Konservatuarda okuduğumuz yaşlarda, 40-45’ler çok korkutucu gelirdi. Oysaki hiç öyle değil. Her yaş, o yaşın gerçekliği, kişiliğinizin aldığı biçimle beraber bambaşka bir tat veriyor ve hiç o kadar korkulacak bir şey olmadığını görüyorsun. Dediğim gibi 40’lı yaşlardan sonrasını çok daha heyecanlı ve zevkli buluyorum.