Bir kadın için gençlik ve güzellik dayatmalarından sıyrılmanın güçlüğünün, fırtınalı günlerde direksiyonun hakimiyetini hiç kaybetmeyen bir kadın tarafından anlatılmasından daha gerçek ne olabilirdi ki? Durgun suya küçük parmağı değse halka etkisi yaratan Zuhal Olcay, her ne kadar otorite gibi algılanmaktan hoşlanmasa da, beni kırmadı. Çekim günü aynaya sadece bir kez bakan, hırka giyeceğini duyunca mutlu olan, ara ara yatağa gömülüp saçları dağılan, esprili ve canı tez bir kadın geldi, geçti… Plili eteği, postal botları içinde seyahat etmeyi seven bir yolcuya benziyordu. Her yerden ve herkesten önce alıp başını giden bir yolcuya…
En çok hangi yaşınızı
sevdiniz? Başka bir ifade ile
hangi yaşlarınızda neleri
sevdiniz?
Çok klasik bir cevap olacak,
ama insan her yaşında başka bir şey
keşfediyor ve o yılların tadını çıkarıyor.
Bu yaşımda şimdi geriye dönüp
baktığımda 40’tan sonraki dönemi daha
çok sevdiğimi fark ettim. Konservatuarda
okuduğumuz yaşlarda, 40-45’ler çok
korkutucu gelirdi. Oysaki hiç öyle değil.
Her yaş, o yaşın gerçekliği, kişiliğinizin
aldığı biçimle beraber bambaşka bir tat
veriyor ve hiç o kadar korkulacak bir
şey olmadığını görüyorsun. Dediğim
gibi 40’lı yaşlardan sonrasını çok daha
heyecanlı ve zevkli buluyorum.