Ezgi Eyüboğlu ile oyunculuk ve bakım üzerine!

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Genç ve yetenekli oyuncu Ezgi Eyüboğlu, “İntikam” dizisiyle oyunculuk kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Baba tarafında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabahattin Eyüboğlu gibi sanatçılar olunca o da iktisat okumasına rağmen oyunculuğu seçmiş.

Yazı: Deran Çetinsaraç / Formsante

Nasıl başladı oyunculuk kariyeriniz?

Ben İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Daha sonra oyunculuk yapmaya karar verdim. Üniversitede tiyatro kulübündeydim, oradan oyunculuk kanıma girdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin oyunculuk yüksek lisansına girdim. Aynı zamanda da ajansa kaydoldum.

İlk hangi dizide oynadınız?

İlk önce “Kalbim Seni Seçti” adlı dizide oynadım. Daha sonra benim için çok özel olan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Aybige Hatun karakterini canlandırdım. Bu dizi oyunculuğuma çok büyük katkı sağladı.

Herkes bu dizide oynamak istiyor; siz nasıl kabul edildiniz?

Dizinin cast için yaptığı görüşmeler bir hafta sürmüş, benim haberim olmadığı için gidemedim. Bitmesine rağmen bir sonraki gün yine de görüşmeye gittim. “Görüşmelerimiz bitti ama biz yine de çekelim sizi” dediler ve bu şekilde diziye kabul edildim. Meğerse şansıma yapılan o görüşmelerde kimse içlerine sinmemiş. Başka bir şey arıyorlarmış. Ben de son gün gidince demek ki aradıkları o şeyi ben de bulmuşlar. 13 bölüm oynadım. Bali Bey’le imkansız bir aşk yaşıyordum.

Sizin gibi pek çok yeni oyuncu var; sizce öne çıkmanızı sağlayan ne oldu?

Doğru söylüyorsunuz, benim gibi pek çok kişi var ama şans bana güldü. Bir de oyuncu seçilirken artık sadece yeteneğine bakarak seçim yapılmıyor, bir bütün olarak değerlendiriliyor. Seçmelerde okuduğun kitaptan dinlediğin müziğe kadar kişisel bilgilerin soruluyor. Ben de buradan şunu çıkarıyorum; oyuncuyu bütün olarak değerlendiriyorlar.

“Muhteşem Yüzyıl” hem oyunculuk anlamında hem de kariyer basamaklarından size neler kattı?

“Muhteşem Yüzyıl” ünlü bir dizi olmasının yanı sıra bir dönem dizisi ve o dönemi layıkıyla yansıtıyor. İlk sete girdiğim zaman kostümünden dekoruna atmosferi beni çok etkilemişti. Bu başarılı prodüksiyon sayesinde o dönemin içine direkt girebildim. Birdenbire Türkiye’nin en tecrübeli, en iyi oyuncularıyla oynama şansına sahip oldum.

En çok kimin oyunculuğu etkiledi sizi?

Ayrım yapmak istemem ama Halit Ergenç’in oyunculuğunu beğeniyordum. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu, çok şey öğrendim oradan. Kostümcüsünden makyözüne, yapımcısıdan reji ekibine herkes profesyoneldi.

O sırada mı geldi ”Sudan Bıkmış Balıklar”daki başrol teklifi?

Oynarken gelmedi ama “Muhteşem Yüzyıl”ın hemen akabinde geldi. Çalışmayı çok seven bir insanım, senaryoyu okuyunca içim ısındı, hemen başladım. Dizi Kaş’ta geçiyordu, dolayısıyla yazın dizi çekmenin zorluklarını görmüş olduk.

İntikam dizisindeki Cemre rolüne nasıl hazırlandınız?

Hem fiziksel hem karakter olarak belli bir formata göre oynuyoruz. Dizinin Amerika’da çekilen orijinal versiyonuyla senaryo birebir gidiyor. Tabii oynayış şekilleri farklılık gösteriyor. Ben Cemre’yi daha ergenlik çağında, deli dolu, annesine kafa tutan, kendi bildiğini savunan bir kız olarak yorumladım ve ona göre oynuyorum. Dizi başlamadan önce Craft Atölye’den Çağ Hoca ile çalıştık.

