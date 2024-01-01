Ezgi Mola, oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla son dönemin en sevilen isimlerinden. Ona 24 saatini nasıl geçirdiğini sorduk. Güne uzun bir kahvaltı keyfiyle başlayan Mola, sanal alemde yolculukla devam ediyor.
08:30 Güne pilates yaparak, daha dinç bir bedenle başlamak gibisi yok. 10:00 Sabah köpeğim Sushi’yle ilk yürüyüşümüzü yaparız. 10:30 Günün en sevdiğim öğünü kahvaltı. Uzun saatler o masada oturmak çocukluktan beri yabancı olmadığım bir durum. Gazetelere göz atılır, en saçma kadın programları izlenir,
kafam artık ‘reset’lenmiştir. 15:00 Okumam gereken işlere bakarım, ya da göru¨şmem gereken kişilere zaman ayırırım, ağırlıklı olarak işle ilgili olanlar… 17:00 Eve günlük ihtiyaçları taze almaya özen gösteririm, biraz mutfak alışverişi zamanı… 18:00 Akşam saatleri yemek vakti yaklaşıyor. Mutfakta ben varım, döktürüyorum, iddialıyım… Favorim sebze yemekleri! 23:00 Bu saatlerde ağırlık çöker, bilgisayarım ve ben mutlu mesut sabaha kadar gezilmedik mekan bırakmayız -sanal alemde-!