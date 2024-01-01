Ezgi Mola'nın 24 saati

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Ezgi Mola, oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla son dönemin en sevilen isimlerinden. Ona 24 saatini nasıl geçirdiğini sorduk. Güne uzun bir kahvaltı keyfiyle başlayan Mola, sanal alemde yolculukla devam ediyor.

08:30 Güne pilates yaparak, daha dinç bir bedenle başlamak gibisi yok.

10:00 Sabah köpeğim Sushi’yle ilk yürüyüşümüzü yaparız.

10:30 Günün en sevdiğim öğünü kahvaltı. Uzun saatler o masada oturmak çocukluktan beri yabancı olmadığım bir durum. Gazetelere göz atılır, en saçma kadın programları izlenir,

kafam artık ‘reset’lenmiştir.

15:00 Okumam gereken işlere bakarım, ya da göru¨şmem gereken kişilere zaman ayırırım, ağırlıklı olarak işle ilgili olanlar…

17:00 Eve günlük ihtiyaçları taze almaya özen gösteririm, biraz mutfak alışverişi zamanı…

18:00 Akşam saatleri yemek vakti yaklaşıyor. Mutfakta ben varım, döktürüyorum, iddialıyım… Favorim sebze yemekleri!

23:00 Bu saatlerde ağırlık çöker, bilgisayarım ve ben mutlu mesut sabaha kadar gezilmedik mekan bırakmayız -sanal alemde-!