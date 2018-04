Farklı bir Ayça Bingöl

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin güzel ağlayan güzel gözlü kadını olarak tanıdı Türkiye onu. Bir sene televizyona ara verdi, çok sevdiği tiyatroyla yoluna devam etti. Şimdi yepyeni projelere hazırlanıyor. Eylülde setlere geri döneceğinin sinyallerini veriyor. ‘Cemile’ karakterini çoktan üzerinden sıyırıp atan Ayça Bingöl bugüne kadar hiç görmediğiniz yeni tarzıyla karşınızda.

Güzel, çok güzel! Yetenekli, çok yetenekli! Samimi, içten… Bu, Ayça Bingöl’le bir araya geldiğimiz üçüncü çekim. Her seferinde ben de dahil olmak üzere tüm ekibi samimiyeti, sevecenliği, iyiliğiyle etkisi altına alan, herkesi kendine hayran bırakan bir kadın o. Bütün ekip, her ara verdiğimizde ‘ne tatlı kadınmış’ diye teker teker yanıma geldi. Üzerimizde bıraktığı etkiyi anlatmak zor! ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de canlandırdığı Cemile karakteri yüzünden herkes onu acıların kadını zannediyor ama aslında o, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan çok yetenekli bir oyuncu. İçinden çıkaramayacağı karakter yok. Cemile’nin ardından heyecan duyacağı bir karakter var hayallerinde. İlk okuduğu andan itibaren kalp atışlarını hızlandıracak, sürprizlerini değişim ve dönüşümlerini hiç kaybetmeyecek rollerin peşinde. Biz de onu daha önce hiç canlandırmadığı bir karakterde çekmeye karar verdik. Bugüne kadar hiç görmediğiniz, bilmediğiniz bir başka kadın var bu fotoğraflarda. Huzurlarınızda yeni Ayça Bingöl.



Uzun bir süreden sonra hayatınızda sadece tiyatro olması nasıldı?

Tiyatro hayatımın her döneminde vardı ve bundan sonra da olmaya devam edecek ama uzun bir süreden sonra ilk kez sadece tiyatroya ağırlık verdim ve tadını çıkardım. ‘Nehir’ oyununun ekim ayında başlayan serüveni haziran ortasında 151’inci oyunla noktalanacak. Türkiye’nin birçok şehrine turne yaptık, özel bir tiyatronun sahneleyebileceği oyun sayısında neredeyse maksimum rakama ulaştık. Oyun Atölyesi’nde çalışmak da bir oyuncu için her zaman bir ayrıcalık. Bu sene keyfini çıkararak sonuna kadar tiyatroyu yaşamak istedim.



Neden bu sene elinizi eteğinizi çektiniz dizi setlerinden?

Üç sene boyunca her anlamda dolu dolu geçen, oldukça keyifli ve başarılı bir projede yer aldım. Böyle bir sürecin ardından oyuncunun bir süre durması gerektiğine inanıyorum. Kendinize yatırım yapmanız, yeni heyecanlara yer açmanız, enerji toplamanız ve seyirciyle birbirinizi özlemeniz lazım. Bu bir oyuncunun en büyük lüksü ve yenilenme süreci.

‘Öyle Bir Geçen Zaman ki’de canlandırdığınız Cemile karakterinin ardından sanki sizinle ilgili bir yargı oluştu ve üzerinize yapıştı bu karakter...

Cemile karakteri çok gerçekti ve herkesin kendine yakın hissettiği bir özelliği vardı. Anaç, mücadeleci, vefakar, özverili ve en önemlisi de güçlü bir kadındı. Seyirci Cemile karakteriyle özdeşleşti ve onu çok sevdi ama yine de bahsettiğiniz gibi bir yorum yapmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Daha oynayacağım çok rol var. Gelen bütün teklifler bu yönde değil elbette. Bu konuda oldukça şanslıyım, çok farklı projeler ve karakterler de teklif ediliyor.



Nasıl bir rol sizi mutlu eder peki?

Her oyuncu gibi ben de heyecan duyacağım, ilk okuduğum andan itibaren kalp atışlarımı hızlandırıp sürprizlerini, değişim ve dönüşümlerini hiç kaybetmeyecek roller peşindeyim. Yeni yer alacağım projelerde oynayacağım rolü seçerken karar vermemde etkili olacak birçok faktör var. Televizyonda seyirciye ulaşabilecek işler yapabilmek için doğru ekip ve güvenebileceğiniz iş ortakları ile çalışabilmek bence en önemlisi. Başarının tamamen doğru bir ekip çalışmasıyla gerçekleşeceğine inanıyorum.