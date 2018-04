Farklı değerlerim var!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Selülitlerim sermayem değil”

Gündemde olmak! Yine son günlerde Türkiye sizi konuşuyor. Bu sizi sıkmıyor mu artık?

Katiller de meşhur, ressamlar da meşhur. Zeki Müren gibi düşünemiyorum. Reklamın iyisi, kötüsü, her türlüsü kabulüm değil. Yani, gereksiz bir gündem. Çocuklarımla denize girerken tenimin içindeki dokuların 20 gündür magazin, ekonomist, politikacı, kadın hakları, feministler, dostlar, düşmanlar tarafından toplanıp tartışılması yazılması yorumlanması… Gereksiz buluyorum bunları. Eğlenmekten başka, gülmekten başka çarem yok.



Pek çok ünlünün haberinin ömrü birkaç gün. Sizinle ilgili haberlerse bomba etkisi yaratıyor adeta. Herkes üzerine konuşuyor, yazıyor, tartışıyor… Uzmanları bile işe karıştırıyorlar. Neden Gülben Ergen’le ilgili her haber bu kadar çok konuşuluyor?

Sevenler, takip edenler, ‘ışıklı’ diye isimlendirmeler beni... Belki ben yorum yapmadığımdandır benden başka herkesin yorum yapması, tartışması. Haber değerini ölçmeden, tirajına reytingine bakmadan uzatmaz basın. Üstelik bedava. Dava da açmıyorum yıllardır, bu sebeple belki gereksiz bir yorum rahatlığı mevcut. Can Dündar’ın olayı yorumlayışını beğendim en çok.