Farklı havası ve güzel enerjisiyle dikkatleri çeken 26 yaşındaki Burcu Özberk, “Önemli olan içinizdeki enerjiyi yansıtabilmek” diyor.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Emrey Özcan

‘Güneşin Kızları’ dizisi hem konusu hem de genç ve yetenekli oyuncularıyla izleyicileri ‘çarpma’yı başardı. ‘Muhteşem Yüzyıl’ ile tanıştığımız, ‘Güneşin Kızları’ ile yakınlaştığımız, zamanla iyice ısındığımız Burcu Özberk de özellikle genç izleyici kitlenin hayranlığını fazlasıyla kazanmış durumda.



Tiyatro eğitimi aldıktan sonra dizi furyasının albenili dünyasına kapılan genç oyuncuların sayısı çığ gibi artıyor ve aslına bakarsanız çoğu, başarılı projelerde gelecek vaat edecek kadar azimli, üstelik dizi setiyle tiyatro sahnesini aynı anda sürdürmeleri en basit anlatımıyla hayranlık uyandırıcı. Son dönemin sevilen oyuncularından Burcu Özberk, akademi çevrelerinin bu duruma hiç sıcak bakmadığını söylerken haklı oldukları çok nokta olduğunu da belirtmeden geçmiyor. Özberk’le ilk kez ‘Muhteşem Yüzyıl’da Huricihan Sultan’ı oynarken tanıştık ama asıl çıkışını ‘Güneşin Kızları’ndaki Nazlı karakteriyle yaptı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olan Burcu Özberk gümüş ekranın alaylı değil okullu gençlerinden. Diziden arta kalan kısıtlı zamanında Erdal Beşikçioğlu’nun Tatbikat Sahnesi’nde ‘Marquis de Sade Quills’ ve ‘Woyzeck Masalı’ gibi oyunlarda da oynadı. Peki o kendini nasıl anlatıyor? İşte kendi sözleriyle oyunculuk macerası, aşk, güzellik, bakım ve ötesi…





Oyunculuk nasıl başladı?

8-9 yaşlarındayken ablamla beraber evimizin otoparkında kendi kendimize oyunlar oynardık, sonraları bunlar skeçler halini aldı. Mahallede tanıdığımız herkesi toplamaya başladık seyirci olsun diye. Böylece oyun oynama içgüdüsünü daha da ileriye götürdük. Oyunculuğu sevdiğimi ablamla oynadığım bu oyunlarda keşfettim.

‘Güneşin Kızları’na nasıl dahil oldunuz?

‘Muhteşem Yüzyıl’da oynadıktan sonra okulu bitirmek ve bu arada da tiyatro sahnesine çıkmak istedim. Her şeye ara verdim o sırada, birkaç tane de proje vardı, bu hikaye çok ilgimi çekti, özellikle Nazlı karakteri. Seçmelere katıldım ve diziye dahil oldum.

Oyunculuğun en sevdiğiniz yanı ne?

Oyunculuk hiç bitmiyor, sonsuza kadar devam eden bir şey. Çok mutsuz ettiği anlar oluyor. Tamamen duygularımızla var oluyoruz. Aynı zamanda beynini çok iyi kullanman, gözlem yapman, bunların hepsini de bir araya getirmen gerekiyor. Hiç bitmeyen bir tutku, çünkü çok özgürsün.

Oyunculuk için nelerden ilham alıyorsunuz?

Kendimde keşfettiğim yeni yönler, yeni duygular, kazandığım tecrübeler beni başka bir noktaya taşıyor. Birçok şeyden ilham alıyorsun. Mesela sahneye çıkmak çok geliştiriyor beni. Çünkü sahnede olduğun zaman canlısın. Bir seyircinin nefesini hissediyorsun. Birçok şey değiştiriyor, geliştiriyor seni ama en önemlisi sahnede olmak. Çünkü sahnede olduğun zaman kaçamıyorsun. Çıplaksın.

Akademik eğitimin oyunculuğuna katkıları neler sizce?

Çok fazla oyun oynadığın zaman hayatı bambaşka algılıyorsun. Bir oyunun dramaturjisini çıkarmak, karaktere bürünmek, o karakterden uzaklaşmak, o karaktere üçüncü bir kişi olarak bakmak çok zor. Bunları yaptıkça da insanın birçok yönü gelişiyor. Bunu geliştirdiğinde sahneye yansıyor. Çünkü ne kadar çok rol çalışırsan o kadar çok insan tanıyorsun. O rolleri çalışmak için de öyle insanları gözlemlemen, okuman, izlemen bunun bir şekilde matematiğini çıkartman gerekiyor. Oyunculuk aslında matematik işi. Bedenin aynı zamanda ruhunla birleşmesi gerekiyor, bunu yansıtmak gerekiyor.