Ferzan Özpetek'le 'Kemerlerinizi Bağlayın'

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Gerçek aşkın ölümsüz olduğuna inanan Özpetek’le yeni filmini konuştuk.

Röportaj: Nuriye KIRMA / Hafta Sonu



Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, vizyona yeni giren 10’uncu filmi ‘Kemerlerinizi Bağlayın’da büyük bir aşk hikayesini anlatıyor.



Ferzan Özpetek’le yeni filmi ‘Kemerlerinizi Bağlayın’ hakkında konuşmak için filminin galasını yaptığı Feriye Sineması’nda buluştuk. O gün Berkin Elvan’ın cenazesi ve ardından yaşanan olaylar nedeniyle gündem hayli yoğundu. Son dönemde Türkiye’de yaşanan toplumsal olaylardan bir hayli etkilendiği ve üzgün olduğu gözlenen Özpetek “Birbirimize ‘seni seviyorum’ demek çok güzel bir şey ama bunu söylemiyoruz. Dürüst olamıyoruz. Korkuyor ve çekiniyoruz” diye konuştu...



"BİRBİRİNE AŞIK İKİ KİŞİ İLK AŞAMADA YATMAMALI"

‘Kemerlerinizi Bağlayın’ın basın gösterimi ve galası için Feriye Sineması’ndayız. Neler hissediyorsunuz?

Ben basın toplantısı ve filmin gösterimini bugün yapmak istemiyordum. Ama yaşanan bu acı olayların sadece Türkiye’de kalmasını istemiyorum. Bunun için Twitter’dan da duygularımı dile getirdim. Benim yazdığım tweet daha etkili oluyor çünkü daha çok kişiye ulaşıyor. Oyuncularım da toplumsal olarak yaşanan üzücü olaylar nedeniyle “Galayı yapmayalım” dediler.

Ben de “Basınla bir görüşelim. Çünkü film bir komedi değil. Hayatın acılarını ve gerçeklerini anlatıyor” dedim. Onlar da böylelikle kabul etti. Son dönemde toplumsal olarak yaşanan bu acı olaylarla birlikte filmime sadece basın gösterimi yapma kararı aldım. Annem de bugünlerde çok iyi değil. Onu buraya geldiğimde sadece üç saat görebildim. Diğer işlerim dolayısıyla İtalya’ya dönmem gerekiyor. Annem şu anda 89 yaşında. Onu görmeye gittiğimde beraber otururken sigara içmek istedi, hatta bir tane de içti. Ama rahatsız ve durumu çok kötü, hatta durumu şimdilerde daha da ağırlaştı. Anne-oğul ilişkisi çok başka. Açıkçası biraz buruk ve üzgünüm. Ölüm olayı çok kötü bir olay. Benim hep kafamda olan bir soru o; bir insanı

kaybetmek, bir insanı bir daha görememek... Annemle konuşurken Berkin Elvan aklıma geldi. Onun annesini düşündüm. Gerçekten çok üzücü bir durum. Sıralı ölüm diye bir şey var. Bu, ölümü bir yerde nazikleştiriyor. Yani daha bir anlam getiriyor. Onun olmaması çok zor ve kötü bir şey.



Filmin içeriğinden bahseder misiniz?

Yaptığımız film büyük bir aşk hikayesi. Büyük bir aşk derken; hem ikisinin arasında olan bir aşk hem de dostlukların aşkı. Çünkü aşkın bir tarafı yok. Sadece kadınla erkek arasında değil, her yaptığımız şeyde aşk olması gerekir. Biz de filmde bunu anlatmaya çalıştık. Hayat çok tuhaf. ‘İstanbul Kırmızısı’ diye bir kitabım var; annemle olan ilişkimi anlatıyorum. Dün de anneme “Anne biliyor musun, sen İstanbul’da çok meşhur bir kadınsın. Tüm kitapçılarda seni anlattığım kitap var” dedim. Gülümsedi ama çok anlayamıyor tabii ki. Hayat çok

tuhaf. Şunu beş-altı yıl önce yapsaydım, herhalde bugün çok mutlu olurdu…



Oyuncunuz Kasia Smutniak da sanırım şu anda hamile...

Evet. Başrol oyuncum Kasia, beş aylık hamile. Onun bu şekilde buraya gelmesi beni çok mutlu etti. Tabii çok korkuyorum, buradan otele giderken bir şey olur diye... Onun da sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Erkek başrol oyuncum, Franceso Arca’nın da ilk başrol filmidir bu.



Filminizin izleyiciye vermek istediği mesaj nedir?

Ben filmlerimde mesaj vermiyorum. Hayatımda hiçbir zaman mesaj vermek istemedim ama insanlara bir şeyleri anlatmak istedim. Ben duygularımı ve hayata bakışımı anlatıyorum.

Bu film için yola çıkmama, altı yıl önce çok sevdiğim bir arkadaşımla başıma gelen bir olay neden oldu. İyi değildi, hastaydı. Onun için evde bir davet verdim. Onun çok sevdiği, İtalya’nın meşhur bir oyuncusu Stefania Sandrelli’yi çağırdım. Oranın çok önemli bir senatörünü de çağırdım. Onlarla karşılıklı oturmaktan çok heyecanlandı. Hastalığı da kısa sürede çok ilerlemişti. Onunla oturup “Şunun kıyafetine bak” tarzında dedikodu yaparken, arkadaşıma “Sen hala kocanla aynı yatakta mı yatıyorsun?” diye sordum. Sorulacak bir soru

değildi tabii ki bu, hatta hiç sorulmayacak bir soruydu. Ama çok yakın olduğumuz için, dönüp bana “Hala benimle beraber olmak istiyor. Erkekler de hiçbir şeyden iğrenmiyor” dedi gülerek... Biz de çok güldük bunun üzerine. Sonra da bu cümleyi filme koydum zaten. Şunu düşünüyorum; bir insanla tanışıyoruz, gençken... Aşık oluyoruz, sevgili oluyoruz... Hatta belki günde üç, dört kez birlikte oluyoruz. Arada hoş bir ilişki oluyor. Sonra yıllar geçiyor ve o ilişki değişiyor; hem fiziksel hem de duygusal olarak değişiyoruz. Ben de filmi yaparken şunu düşündüm; yıllar geçmesine rağmen, tüm değişimlere rağmen o insanı hala tutkuyla arzu eder misiniz? Ben arkadaşımın kocasıyla bakışmasından çok etkilendim.

Arkadaşım hasta ama adam ona hala aşkla bakıyordu. Bu çok önemli ve güzel bir şey. Bu, fiziği aşmak olayı.



