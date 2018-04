Geceye yön verenler

Özge Fışkın ve Jehan Barbur. Eğlence hayatına yön veren, koşup dinlemek için can attığımız, gece çıktığımızda aklımıza gelen öncelikli isimler... Onları biraz daha yakından tanımak için bir araya geldik, bu arada birer mini gece hayatı rehberi almayı da ihmal etmedik!

Kaliteli müzikleri, farklı tarzları ve tabii ki seslerinin muhteşemliğiyle bizleri etkilemeyi başaran iki isim. Birini dinlerken enerjisiyle coşup sesimiz kısılana kadar bağırırken; diğerinin dinginliğinden besleniyoruz. Zaten biri rakı diğeri tekila kadını. Hayatı algılayış şekilleri de sanatçı bakış açısını yansıtır nitelikte; dolu dolu! Özge Fışkın ve Jehan Barbur, özel birer müzisyen oldukları kadar çok da özel kadınlar. Röportajlarını okuduğunuzda neden böyle dediğimizi eminiz daha da iyi anlayacaksınız. Peki eğlence hayatına yön veren bu kadınlar kendileri nasıl eğleniyor, nerelere gidiyor, kimleri dinliyorlar? Müziği onların kelimelerinden dinledik; haklarında bilmediğimiz pek çok şeyi keşfettik.



“Sahnedeyken, olmak istediğim başka hiçbir yer yok.”

Özge Fışkın

Eğlenceli müziği ve sahnedeki performansıyla ayrı bir yere koyduğumuz Özge Fışkın, “Ben müziği her zaman insana güç veren, yalnız bırakmayan, zamanı unutturan, hayatı daha yaşanılır kılan vefalı bir dost olarak gördüm” diyor.



Albüm başarınızı ayrı tutuyorum; bir de canlı olarak sergilediğiniz inanılmaz başarılı bir sahne performansınız var. ‘hadi Özge’yi dinlemeye gidelim’ diye bir kalıp oluştu. Performansınızın bu kadar iyi olmasını neye bağlıyorsunuz?

Benim yaptığım müziğe sımsıkı tutunup, bana inanan çok kıymetli bir dinleyici kitlem var. Aramızdaki bağ çok gerçek, bunda yıllardır yaptığım canlı performansların katkısı çok büyük elbette. Sadece kendim için şarkı söylemiyorum. Dinleyiciyle ortak bir noktada buluşmak için her zaman gayret ediyorum. Kendi yazdığım şarkıların dışında repertuvarımda başka müzisyenlerin sevdiğim şarkıları da oluyor. Ve çok çalışıp, yenilenmek, farklı şeyler denemek bu performansı enerjik tutuyor sanırım.



Neden müzik?

Ben karakter olarak dışa vurumcu biriyim. İçimde hep kaynayan bir durum var. Çocukluğumda belki biraz dikkat çekmek, takdir görmek güdüsüyle başlayıp, sonrasında da hayatımın merkezi oldu müzik. Müzik dinlerken ve yaparken kendimden biraz kurtulabiliyorum. İçimde tutmak istemediğim, ulu orta söyleyemediğim iyi ya da kötü her türlü duyguyu dışa vurmak iyi geliyor.



Yıllardır müzik piyasasının içindesiniz. hem müzik hem de dinleyici açısından bir değerlendirme yapmanızı istesek...

Açıkçası müzik yapmak için çok da harika bir zamanın içinde değiliz. Bugünün teknolojisi; üretilen müziğe daha kolay ve hızlı erişmemizi sağlarken diğer yandan zor konsantre olan ve çabuk tüketen bir dinleyici kitlesi yarattı. Bu durum yapılan işlerin kalitesini bir hayli etkiliyor. Geçmişe geri dönmek imkansız olduğu için, kaliteyi koruyarak, zamana ayak uydurup üretmeye devam etmek gerekiyor. Çünkü yapılan müzik samimi ve iyiyse her şeye rağmen ayakta kalıyor.