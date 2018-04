Geçmiş ‘iyi ki’lerle dolu...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

‘Melekler Korusun’la girdi hayatımıza. Evimizin sevimli, güzel kızı olarak benimsedik onu hepimiz. Ekranda geçirdiği zaman içinde evrildi, güzelleşti, büyüdü… Özge Özpirinçci’nin değişen, dönüşen hayatına ve bu ay vizyona giren filmi ‘Karışık Kaset’e daha yakından baktık.

Yazı: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri/Studio Plus



Bazı insanlar içindeki çocuğu kime gösterip kime göstermeyeceği konusunda kararsızdır. Onu anlayabilecek birileri var mı etrafında? Enerjisine ayak uydurabilecek birileri? Bundan emin olmadan çıkarmaz içinde sakladığı çocuğu ortaya. Özge Özpirinçci tam da böyle bir kadın. İçindeki çocuk temkinli ama çok eğlenceli. Hemen çıkmıyor ortaya. Biraz vakit geçirip enerjisi tutuyorsa, afacan yaramaz kız çocuğuru çıkarıyor karşınıza. Gerektiği yerde de bir anda onu içeri çekip, mantıklı tek kaş havada Özge’yi sürebiliyor ortaya. Özge’nin içindeki çocuğu bütün ekip olarak gördük. Pek çoğumuz meslek hayatımızın en rahat ve eğlenceli çekimini yaptı. Tek kaşı havada koruma kalkanına bürünen Özge’yi ise röportajda gördüm. Konu özel hayata, aşka geldiğinde bir anda yüzü değişiyor, artık kimseyle bu konuları konuşmak istemiyor. Paylaşmak istemediğinden değil, her söylediğinin başka yerlere çekilmesinden usanmış. Yoksa aşka küsecek en son insanın o olduğunu söyleyebilirim. Zaten hayatta yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığını, geriye dönüp baktığında her zaman ‘iyi ki’ler taşıdığının altını defalarca çizdi röportaj esnasında. “Benim ‘keşke’lerim kısa vadeli oluyor. Mesela bir şeyi yapıyorum sonra ‘keşke yapmasaydım’ diyorum ama sonunda ‘iyi ki yapmışım’a geliyorum. O aradaki süreçte verdiğim kararla, durumla ilgili bir duygu hissetmiyorum. Sadece aradan uzun bir zaman geçtikten sonra ‘iyi ki yapmışım onu’ diyorum” diye anlatıyor şu anda durduğu noktayı. Bunda yeni filmi ‘Karışık Kaset’in de etkisinin büyük olduğunu söyleyebilirim. Konu filme geldiğinde, elleriyle, kollarıyla, mimikleriyle heyecanlanarak anlattı her detayı. Sarp Apak’la ilk kez kamera karşısına geçen ve ilk kez romantik komedi filminde rol alan Özge Özpirinçci’nin herkese sinemaya “İyi ki gelmişiz dedirtecek” diyerek anlatmaya başladığı filmi 21 Kasım’da vizyonda.



Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz şu anda?

Hayatım günden güne açık pembeye doğru gidiyor. Zor bir dönem geçirdim. Her şey üst üste gelirken artık dayanamayacağını düşünürsün ve sonra bir anda aslında yaşadığın her şeyin bir nedenden dolayı olduğunu ve seni daha umut dolu bir noktaya taşıdığını görürsün… İşte tam böyle oldu. Elbette dünyanın ve ülkenin gündemine baktığınızda bizim için umut ekmek kırıntısı gibi şu anda ama yakınımdaki insanlarla olan iletişimimi, hayata bakış açımı ve yaşama sevincimi etkileyen şeyler bunlar değil. Yani beni ve çevremdeki insanları umutsuz yapması gerekirken bizi daha güçlü kılıyor, savaşçı ruhumuzu perçinliyor.



Kendiniz için en çok neler yapıyorsunuz bu aralar?

Spora kafayı takmış durumdayım. Pilates yapıyorum, koşuyorum, yürüyorum, bisiklete biniyorum, hafta sonu nereye kaçıp at binebilirim diye araştırıyorum, uzun zamandır okumak istediğim ya da izlemek istediğim kitaplara, filmlere, aileme vakit ayırıyorum. Yeni projeler üretme safhasındayım, kafamda planlar var. Bir kısa film mesela.