'Gerçek hayatta ona aşık olabilirim'

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İbrahim Çelikkol ve Belçim Bilgin, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalına konuk oldu

Ortadoğu ve ABD 'ye yönelik yayın yapan Liana Dahdouh'un İstanbul 'dan hazırlayıp sunduğu Arap kanalında bu hafta emekliye ayrılmış bir boksörle görme engelli bir kızın arasındaki ilişkiyi anlatan 'Sadece Sen' filminin oyuncuları ile yapılan röportajlar ekrana getirildi. Bugüne kadar, 'Pars: Narkoterör', 'M.A.T.', 'Karadağlar', 'Keskin Bıçak', 'İffet' dizilerinde oynayan ve dev bütçeli sinema filmi 'Fetih 1453'te 'Ulubatlı Hasan'ı canlandıran, İbrahim Çelikkol, son filminde 'Ali' karakterini severek üstlendiğini söyledi. İbrahim Çelikkol, filmde Belçim Bilgin'in canlandırdığı 'Hazal' karakterindeki gibi birisi ile gerçek hayatta karşılaşması halinde ona aşık olabileceğini söyledi. Çelikkol, "Zamanın ne getireceğini hiç birimiz bilmiyoruz. Her şeye açığızdır" dedi.

''Oğlum Hissettiriyor''

Daha önce rol aydığı 'Aşk Tesadüfleri Sever' ve 'Kelebeğin Rüyası' filmleri büyük ilgi gören Belçim Bilgin de, rol arkadaşı İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı 'Ali' karakterinin filmdeki, "Sen benim nefesimsin" sözlerinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Yılmaz Erdoğan ile evli Bilgin, "Hayatımda aşkı çok önemseyen biriyim. Bir çok şeye karşı tutku duyan biriyim. Sadece karşı cins ile ilgili de değil bu. 'Sen benim nefesimsin' sözlerini galiba bana oğlum Rodin hissettiriyor" diye konuştu. Çelikkol da, bu sözlerle ilgili "Bence bu dünyada en büyük aşk, nefes alabilmektir" dedi. Belçim Bilgin, rol gereği, kendisini 4 saat boyunca taşıyan İbrahim Çelikkol'u yorduğu için üzüldüğünü, rol arkadaşının bu sahneye ısınmak için uzun süre koştuğunu anlatırken, "Çok güçlü bir partnerim vardı. İnanamadım. Ben çok rahattım" diye konuştu. İbrahim Çelikkol, bir soru üzerine geçmişten bu yana rol aldığı film ve dizilerin hepsinde severek oynadığını, her birinin ayrı tat ve güzelliği olduğunu ifade ederken, "Hepsi geleceğimi büyütecek karakterlerdi. Bu hayatta, insan halinde olan bütün halleri oynamak isterim" diye ekledi.