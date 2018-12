Sırf, kız kardeşliğin doğal döngüsünü sürdürüp her koşulda el ele yürüyebildikleri için onlara gıptayla bakmak gerekiyor belki de. Birbirinden hiç kopmayan yakın arkadaş grupları, bireysel başarılarının ardındaki kadın meclisini anlattı. Karşınızda ‘kadın kadının kurdudur’ klişesinin gerçeklik payını sıfıra indirenler.

Kübra Açıl

Plates ve Yoga Eğitmeni

Doğum sonrası aldığı kiloların ardından pilatesle yakın temasa geçiyor ve hatta eğitimlerini tamamlayıp bu yolda ilerliyor. Onu genellikle kardeşi Şeyma Subaşı Ilıcalı’nın yanında görüyor ve merak ediyor olabilirsiniz. İzlenimlerimize göre Kübra’nın süper gücü filtresiz tavırları ve çabasız güzelliği.

“Bizi asıl bir araya getiren, arkadaşlık temelimizi atan kardeşim Şeyma Subaşı. Arkadaşlık önemli bir kavram; ama bunun kıymetini anlayan ve bilen çok az insan kaldı maalesef. Saygı ve sevgi bizim arkadaş grubumuzda önemli yer kaplıyor. Bunun için çok iyi anlaşıyoruz ve beraberiz. Bir araya geldiğimizdeyse hayata dair her şeyi paylaşabiliyoruz. Her zaman bizi daha ileri götürebilecek, kadınsı yönümüzü kaybetmeden daha güçlü adımlarla yol almamızı sağlayacak paylaşımlar yapıyoruz.”



Benan Terzioğlu

Tasarımcı

Yaratıcısı olduğu Qimu Bags’le henüz tanışmadıysanız, ilk görüşte aşk yaşamanız muhtemel. Benan’ı bugün Burning Man’de, yarın İstanbul’da ve diğer gün New York’ta görebilirsiniz. Onun hayatı algılayış biçimi özgürlük üzerine.

“Arkadaşlık bizim için birbirini her zaman desteklemek, her koşulda yanında olmak, düşürmek yerine yükseltmek, her zaman birbiri için daha iyisini istemektir. Başarılarıyla gurur duyup, kötü anında destek olmaktır. Bizim arkadaşlık çemberimizin özellikle pozitiflik, iyilik ve güzel enerji üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Kendi aramızdaki kadın kadına sohbetlerimizse genellikle bol kahkahalı geçiyor. Biz de konuşacak konu hiç bitmez! Yeni yerler keşfetmek, gezmek, yemek, eğlenmek ve dertleşmek üzerine ritüellerimiz genellikle.”



İlknur Şeref

Stylist

Bugün birçok ünlünün gardırobu, baştan aşağı İlknur Şeref estetiğine bulanmış durumda. Yarattığı tarzların dışında, kendi stiliyle de birçoğunuzun ilham panosunda ‘olmak istenilen kadın’ olarak yer aldığı kesin.

“Benim için en önemli değer samimiyet ve güven duygusu. Bunlardan uzaklaştığın anda kurduğun her ilişki ‘çıkar ilişkisine’ dönüşüyor. Gerçek bir bağ kurduğum insan sayısı epey az diyebilirim yani. Bizi tanıştırıp bir araya getiren Şeyma’nın, Kübra, Dilan ve Benan’ın yeri bende bambaşka. Hepsi çalışan, üreten, kendilerini geliştiren en önemlisi ne olursa olsun dostluklarına kıymet veren, destek olan insanlar… Çok üzülerek söylüyorum ki içinde bulunduğumuz zaman diliminde, herkes birbirinin üstüne basıyor. Hiçbir değer yargısını gözetmeksizin birbirini harcıyor hatta. Sonra da ‘dostluklar kalmadı’ diye mutsuz olup dert yanıyorlar. Her gün her saniye birçok olay yaşıyoruz. Kimsenin anı anına uymuyor. Birimiz mutluluktan çığlık atarken, diğeri bambaşka bir krizin içinde kalabiliyor. Arkadaşlıkta denge çok önemli, öncelik tabii ki desteğe ihtiyacı olanın yanında olmak… Bizde herkes bu balansı çok iyi yönetiyor!”



Dila Tarkan

Influencer

Modayı kavrayışı ve modern bir gezgin oluşuyla herkesin hayatında, yani Instagram’ında bir Dila olması artık şart. Yeni taşındığı Miami’den atacağı story’leri dört gözle bekliyoruz.

“Hayatımın farklı dönemlerinde, birçok farklı ülkede yaşadım ve her seferinde yeniden arkadaş edinmek durumunda kaldım. Çok şanslı olduğumu düşünüyorum; çünkü çok sevdiğim iyi kalpli insanlar var hayatımda. Arkadaşlık benim için zamansız… Üç sene mesafenin ardından, görüştüğümüz an kaldığımız noktadan devam edebilmek. Acısına ya da mutluluğuna sadece saf düşüncelerle yaklaşıp destek olabilmek. Başarılarını takdir ederek, daha da yüceltmeye çalışmak hatta! Kadın kadına buluşmalardan ya da tatillerden çok keyif alıyorum; çünkü içimizi birbirimize döküp gerçek duygularımızı daha rahat konuşabiliyoruz. Çok şanslıyım ki gerçekten hem çok iyi kalpli hem de çok eğlenceli arkadaşlarım var; o yüzden hiçbir günümüz sıkıcı geçmiyor.”







“Bence sağlam arkadaşlığın özünde beraber gülmenin yanı sıra dert ortaklığı yapabiliyor olmak da var... Evet çok eğleniyoruz ama aynı zamanda birlikte üzülebiliyoruz.”

Kübra Açıl







“Gülmek ve eğlenmek insanın enerjisini artırıyor ve güzel şeyleri hayatınıza çekiyor. Tabii ki dertlerimizden ve problemlerimizden de konuşuyoruz ama hayatımızın odağı yapmamaya çalışıyoruz. Genellikle daha pozitif şeylere yoğunlaşıp hayata güzel tarafından bakmayı tercih ediyoruz.”

Dila Tarkan







“Biz gülmeyi çok seven kızlarız! Genelde dertlerimize bile gülüyoruz. Her şeye, her koşula ve herkese rağmen her zaman birlikte gülmeyi başarıyoruz.”

Benan Terzioğlu







“Bazen kendinize bile itiraf edemediğiniz duygular, kabullenmek istemediğiniz durumlar oluyor. ‘Sadece ben mi böyle hissediyorum’ ya da ‘yanlış mı düşünüyorum’ hissinden emin olmak, belki kabul etmek belki de uzaklaşmak adına; kadın kadına yapılan sohbetlerin hepsi verimlidir. Tabii ki bu noktada ‘kadın kadına’ kaldığınız ekip önemli!”

İlknur Şeref







Başak Dizer Tatlıtuğ

Stil Danışmanı

Her daim yeni projelerin içinde ve tutkuyla üretirken görüyoruz onu. Kıvanç Tatlıtuğ ile evlenmesiyle birlikte kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulsa da, en başından beri yalnızca ‘Başak’ olarak tüm kadınlara ilham olan projelerin peşinde.

“Deniz’le arkadaşlığım ve ortaklığım on senedir sürüyor. ‘Kadın kadının kurdudur’ söyleminin bizim için hiçbir anlamı yok tabii ki. Önce çok iyi bir dostlukla başladık, ardından da iş ortaklığına dönüştü. Birbirimizin eksik noktalarını tamamlıyoruz, zıt karakterlerimizi şans olarak kullanıyoruz ve birbirimize her daim akıl ve ilham veriyoruz. Yalnızca kadınlarla çalıştığım bir ortamım var diyebilirim. Onlarla çalışırken, sohbet etmek ve eğlenmek de bana çok iyi geliyor. Taklit değil de takip ettiğin zaman, doğru kişilerden çok şey öğrenebiliyorsunuz.”