Gökkuşağı güzelliğinde Reklam filmleri ve dizilerde rol aldıktan sonra şimdilerde eşiyle beraber global markalara dijital içerikler üreten ve bizi sık sık uzak diyarlara götüren sosyal medya yıldızlarından Elvin Levinler’i acaba nasıl tarif etmeli? Kabına sığmayan, coşkulu, neşeli, sempatik, enerjik…

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri

Styling: Zeynep Şimşek

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Orbay Baş

Styling Asistanı: Tuğba Çeştan



Arapça kökenli bir isim Elvin; gökkuşağı tayfı anlamına geliyor ve siz Elvin Levinler ile karşılaşıp isminin anlamını öğrenince şaşırıyorsunuz gerçekten. Bir isim bir insana bu kadar mı uyar? Tıpkı ismi gibi biri Elvin; rengarenk, ışıl ışıl, güzel, coşku dolu, pozitif. Gökkuşağının yedi rengini bir arada görmek gibi insanın yüzünde kendiliğinden bir gülümsemeye neden oluyor. Enerjisi sizi de sarıyor. Henüz iki yıllık evli, kendi deyimiyle hayatının en deli, en heyecanlı, en sevgi dolu, en meraklı ve en mutlu dönemlerinden birini yaşıyor. Göz bebeklerine ulaşıp oradan size de bulaşan o saf mutluluğunun kaynağını anlıyorsunuz eşiyle onu izlerken. Bir süredir kendi YouTube kanalında ‘daha özgür ve ilham verici’ dediği bir iş yapıyor. Seyahatten sağlıklı yaşama, yogadan spora ve güzellik önerilerine dair pek çok içerik üretiyorlar. Elvin Levinler’le çok güldük, çok eğlendik, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadık. Şimdi sırada, bu enerjisi gibi yüzü de güzel olan 29 yaşındaki kadının güzellik sırlarını ve ‘çocuklar gibi şendik’ çekiminin detaylarını öğrenmek var.







Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Hayatı iki kişi yaşamanın en güzel yanları neler sizin için?

Hayatımı EÖ (Evlilikten Önce) ve ES (Evlilikten Sonra) diye ikiye ayırabilirim, çünkü evlendikten sonra hayatımın en heyecanlı, en mutlu dönemi başladı. Hep heyecanlı ve neşeli, kendi kendimle mutlu biriydim ama evlendikten sonra önce tamamlandım, sonra hayallerimi ikiye katladım. Uçsuz bucaksız düşlerin peşinde koşarken, elini tuttuğum ve cesaret edemediğim bir yol ayrımına geldiğimde sapasağlam yanımda duran biri var artık, o yüzden durdurabilene aşk olsun.



Dizi projelerinize ara verdiniz, şu sıralar neler yapıyorsunuz?

Bugün teknolojiyle beraber gözler televizyondan dijitale kaymaya başladı; haberler, diziler, reklamlar, eğlence, bilgi… Dizide oynadığım zamanlarda da hep sorulduğunda daha özgür ve ilham veren bir şeyler yapmak istediğimi söylerdim. Sadece o zaman bunu internet ortamında yapabileceğimi bilmiyordum. Eşim Bülent’in motivasyonu sayesinde bir cesaretle YouTube’da kendi içeriklerimizi oluşturmaya başladık. Bugün seyahatten sağlıklı yaşama, yogadan spora ve güzellik önerilerine kadar pek çok içerik üretiyoruz.



Markalara içerik oluştururken eşinizle beraber mi çalışıyorsunuz?

Başından itibaren her şeyi beraber kurduk, sadece daha sıklıkla ekranın karşısında olan benim, geriye kalan bütün işlerin yükünü paylaşıyoruz. Hatta ben biraz daha hafif kaldırıyorum. Görüntü, ses, ışık, montaj ve online etmeden önceki teknik hazırlıklar hem çok zaman alan hem de bizim de zaman içerisinde öğrendiğimiz konular. Bu içerikleri öncelikle kendimiz için üretiyoruz, ortak paydada buluştuğumuz markalarla da iş birliği yapıyoruz. Karar verirken kullandığımız ve sevdiğimiz bir marka olmasına özen gösteriyoruz, çünkü bizim işimiz reklam yapmak değil, deneyimlerimizi paylaşmak. Bu sebeple sadece iyi, hoş olanları değil, olumsuz deneyimlerimizi de mutlaka paylaşıyoruz.







Asla unutmadığınız güzellik tavsiyesi nedir?

“Ne kadar yorgun olursan ol yüzünü temizleyip nemlendirmeden uyuma.” Çok basit geliyor kulağa ama bazen yorgunluktan veya üşendiğimiz için sabah yıkarım demek cilde en büyük kötülük; sonrasında hangi ürünü kullanırsan kullan.



Vücut bakımında vazgeçemediğiniz bir ürün var mı?

L’Occitane’ın badem yağlı duş jeline bayılıyorum. Hem dokusu ve kokusu çok güzel hem de duş sonrasında cildime ekstradan krem sürmeme gerek kalmıyor.



Gizli güzellik sırlarınız var mı?

Cildimi mutlaka temiz ve nemli tutuyorum, çünkü kapatıcılar veya pahalı ürünler ancak üzerini örter ama en önemlisi ışıl ışıl bir cilt.



Saç bakımı için neler yaparsınız?

En güzel saç bakımı saçı seyrek yıkamak. Ciddiyim! Çok fazla ürün kullanılan bir çekimim yoksa eğer 5-6 günden sık yıkamam saçımı. Bunu söylediğimde arkadaşlarım ya inanamıyor ya da kendi saçlarının bir günde yağlandığını söylüyorlar ama saçı nasıl alıştırdığınla ilgili bu. Ne kadar seyrek yıkarsan saç o kadar parlak, saç kökleri de o kadar kuvvetli oluyor.



Bir kadında en sevdiğiniz görüntü ne?

Gözlerin ön planda olması. O yüzden bir maskara ve kaşları düzeltmek bile insanın ifadesini ve görüntüsünü çok değiştiriyor.



Kendinizi en güzel hissettiğiniz zamanlar ne zaman oluyor?

En çabasız ve rahat halimle bir deniz kenarında veya dağın tepesinde.



Günlük cilt bakımında hangi markaları kullanıyorsunuz?

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Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Chloe Nomads. Tam da biz, nomads (göçebe).



Neon zamanlar

Sezonun güzellik trendleri, beyaz bir tenin üzerindeki varla yok arası makyajla neon renkler arasında gidip gelen bir kimlik krizi yaşıyor; ama karakterinizin cesur yanını açığa çıkarmak istiyorsanız neon renkler en doğru seçim. Sonbahar makyajının göz ardı edilemeyecek trendlerinden biri neon göz makyajı, özellikle sarı, mavi ve turuncu tonları. Gözlerinizin iç veya dış köşelerine süreceğiniz bir parça neon far yüzünüze önce renk, sonra coşku ve enerji getirecek.



