Sonbaharın kasvetini, gündemin sıkıntısını, içimizin daralmasını son dönemin en eğlenceli isimleriyle atlatmak istedik. Onların rahatlama ve eğlenme taktikleriyle kaybolan neşemizi bulalım.

Röportaj ve Prodüksiyon: Burçak Şener

Fotoğraf: Nurdan Usta

BU SIRALAR GÜLMEYE EN ÇOK İHTİYACIMIZ OLAN ZAMANLARDAYIZ. İçinde bulunduğumuz ‘stres devri’nde biraz olsun rahatlamak için, ‘kahkaha atmak’ yapılacaklar listesinde en başta geliyor. Gülümsemek için neden bulmak fazlasıyla zorlaşsa da, neyse ki onlar var! Mizahları, mi mikleri, enerjileriyle onları izlerken eğlenmemek ne mümkün. Ayça Erturan, Önder Açıkbaş, Demet Gül, Sinan Çalışkanoğlu ve Murat Akkoyunlu. Onlar ekranda her gördüğümüzde kahkaha attığımız isimler. Biz onları izlediğimizde bu kadar gülerken onları ne güldürür, stresi nasıl kovalarlar diye sorduk, birbirinden keyifli yanıtlar aldık. Sohbetimize biraz sonbahar, biraz mizah, biraz da gündem ekledik. Renkli karelerle birleştirdik. Kesinlikle çok eğlendik. Eğlenme sırası sizde!





AYÇA ERTURAN

“Bir film izler, kendimi o filmdeki karakterlerin yerine koyarım”

Yanında geçirdiğiniz her saniye gülme garantili. Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hayatımıza giren Ayça Erturan’ın sıkıntılı olduğu zamanlarda yapmayı en sevdiği şey Tiffany’de Kahvaltı’yı tekrar tekrar seyretmek.

Şu sıralar günleriniz nasıl geçiyor?

Kanal D için hazırlanan bir televizyon filminde oynuyorum. Hatta gelecek hafta ikincisini de çekeceğiz. Hatice adlı, haksızlığa tahammülü olmayan, doğru söylediği için köyünden kovulan bir kadının serüvenlerini konu alıyor. Çok eğlenceli bir iş. Daha önce şive yaparak oynamadığım için, benim için de ilginç bir tecrübe. Bir de film senaryosu yazıyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir proje. Gerçek bir olaydan yola çıkarak yazıyorum. O da aksiyon komedi türünde olacak.

Çocukluktan belli miymiş oyuncu olacağınız?

Aslında öyle… Evde ablama zorla kıyafetler giydirip, annem ve babama kendi yazdığım, daha doğrusu uydurduğum oyunları oynardım. Ortaokulda da yaptım hatta… Fiyasko ile sonuçlandı. Hatta lisede tiyatro salonundan çıkmadığım için, öğretmenim sahnede yapmak zorunda kalmıştı sınavımı. Ertesi gün ailem okula çağrıldı ve hemen en yakınımızdaki kursa (MSM) kayıt yaptırdılar... Yılmadım herhalde ki, şu anda bu işi yapıyorum.

Sonbaharla aranız nasıl?

Ben yaz çocuğuyum. Çiçek severim… Sonbahar, yaprakları ağaçlardan kopardığı için üzülsem de, renklerin dansı hoşuma gider.

Çok sıkıldığınızda, bunaldığınızda, endişeli, umutsuz olduğunuzda, kaygılandığınız zamanlarda ne yaparsınız?

Hayal kurarım… Kendimi bulunduğum çerçevenin dışına taşırım. Bir film izler, kendimi o filmdeki karakterlerin yerine koyarım. Kimi sabah Tiffany’de kahvaltı eder, kimi akşam Moulin Rouge’da sahneye çıkarım. Fotoğraflara bakmak da mutlu eder beni. Her fotoğrafın çekilme anını, bana hissettirdiği duyguyu, yanımdaki insanları, bulunduğum mekanı, yılı düşünürüm. Şimdi olmadığım ‘ben’e bakarım. Şu an olduğum kişi olmamı sağlayan o eski dosta bakmak mutlu eder beni.

Stres anlarında rahatlamak için yaptığınız ritüeller var mı?

Yemek yaparım. Hiç olmadı bir şeyler doğrarım. Yemek yapmak bir çeşit rehabilitasyon benim için. Sırf bu yüzden yazdan hazırladığım, kışlık bir sürü şey vardır dolabımda.

Ayça Erturan’ın bir pazar günü nasıl geçer?

Pazar kahvaltısı çok önemli. Hatta ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’da skecini bile yaptım. Mesleki açıdan hafta sonu tatili olan biri değilim. Ama evdeysem sonuna kadar keyfini çıkarırım.

TEK KELİMEYLE

Aşk... MACERA

Kahve… BAHANE

Sonbahar… HIRKA

Mizah… ZEKA