İlk kez ‘Kuzey Güney’ dizisinde canlandırdığı karakterle dikkatleri çeken güzel oyuncu ‘Kördüğüm’deki Gökçe rolüyle performansından sıkça söz ettiriyor.

Gökce Çığacı hayatındaki son gelişmeleri bizimle paylaştı...

Aldığınız en yeni karar?

Sakin ve huzurlu olduğum yerlerde bulunmak, başkaları adına düşünmemek.

Hayatınızdaki en son yenilik?

Küheylan. Enerjimi tekrar doldurabildiğim, kendimi huzurlu, güvenli ve sağlam hissettiğim nadir yerlerden biri tiyatro sahnesi.

En son keşfettiğiniz yer?

Ağva’da Beyaz Ev. İzmir’de Şirince’yi çok severim, orası da kolay kaçış noktası.

Telefonunuza indirdiğiniz en yeni aplikasyon?

Uber ve Trivia Crack. Ama o kadar ısrar var ki galiba Snap Chat indirme zamanım geldi.

En son seyahat ettiğiniz yer?

Yurt dışı Avustralya, yurt içi İzmir.

Sevdiğiniz en yeni trend?

Pek takip etmem, yetişemem de. Hoşuma o an ne gidiyorsa trend odur.

Şu sıra yapmaktan keyif aldığınız en yeni aktivite?

Köpeklerimle ormanda koşmak.

En son izlediğiniz film?

‘Minteras Duermas’; inanılmaz keyifli bir İspanyol filmi. Gerilim sevenlere tavsiye ederim.



























