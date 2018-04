8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadınların çoğu zaman unutulduğu, ezildiği, yalnız bırakıldığı dünyada bir gün de olsa hatırlatıyor bazılarına; gücümüzü, güzelliğimizi. Tekrar avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz, biz bir gün değil her gün özeliz! Bu sefer yanımıza 12 güçlü kadın daha aldık. Gücün bizde olduğunu bir kez daha haykırdık.





Farkına varın, hissedin, anlatın, bulamayana yardım edin! Çünkü bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok. Yeter ki fark edelim, yeter ki hissedelim içimizdeki gücü. O zaman yapabileceklerimizin sınırı yok. O zaman önümüzde durabilecek kimse yok. O zaman düşecek, ezilecek kadın yok. Birbirimizin yaralarını sararak, kucaklayarak varacağız güzelliğe, yarına, umuda, hayata! Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, biz her gün özeliz. Biz her gün güzeliz, her gün başka bir rengiz. Değişkeniz, deriniz, anlamlıyız ama en önemlisi çok güçlüyüz! Bazılarımız bu gücün fazlasıyla farkında, bazılarımızsa henüz keşfedebilmiş değil gücünü. Farkındalığa yine, yeni bir katkımız olsun diye çok sevdiğimiz, çok sevdiğiniz güçlü kadınların kapısını çaldık. Onlardan size bir mektup yazmalarını istedik. Hepsini özgür bıraktık. İçlerinden ne geliyorsa kaleme aldılar. İş, spor, medya, bilim ve sanat dünyasından bu 12 kadının ortak paydası ödüllere boğulmaları ya da işlerini çok iyi yapmaları değil sadece, güçlerinin farkında olmaları ve hemcinslerine sahip çıkmaları… Hülya Koçyiğit, Şehrazat, Yonca Ebuzziya, Sevil Atasoy, Ayça Bingöl, Mine Tugay, Nevşin Mengü, Özge Uzun, Şermin Terzi, Naz Aydemir Akyol, Zeynep Çamcı ve Ceren Aksan Mumcu bu ay sizin için geçtiler objektif karşısına…Bu ülkede kadın olmak çok zor. Tecavüze uğrarız, sesimizi çıkaramayız. Tecavüzcümüzle evlendiriliriz, sesimizi çıkaramayız. Hamile kalırız, özgür irademizle kürtaj olamayız… Çocuk gelin oluruz, okula gönderilmeyiz, aile içi şiddete, enseste maruz kalırız, sesimizi çıkaramayız. Koyun gibi gütmek isterler bizi, fikrimizi sormazlar, ezerler… Ama şunu asla unutmamalıyız yaradılışımızdan kaynaklı muazzam bir gücümüz var bizim. Ve bu güç bizim kurtuluşumuz. Yüreğimizden gelenle aklımızı birleştirip her şeye meydan okuyabilir, mücadele edebiliriz. Asla pes etmeden ‘dur’ diyebiliriz tüm bunlara. Ümitle ve inançla… Kadınların kıymetinin çok daha iyi bilindiği nice Kadınlar Günü’ne…Kadın kutsal bir enerji; bir bedenle sınırları çizilemez. Yaradılışın yarısı; ruhumuzun sabırlı üretken parçası… İnsanlığın vicdanını güçlendirmesi için bu kutsal enerjiyi tanımaya ihtiyacı var. Kadının bir günü yok, her günü var ama mevsimi bahar olabilir, neden olmasın! Çiçekleri açabilir toprağın, kuşları ötebilir çocukların kulaklarında, sevebiliriz şefkatli bir kadının kollarında dünyayı… Kadın ve tamamladığı diğer yarısı her şeyin; bir şeyler yapabilmeyi hatırlatır insanlığa her bahar.Benim çocukluğumda, kadınla ilgili pek çok ön yargı vardı. Kadın çalışmaz, kadın sadece annedir, kadın iyi bir eş olmalıdır, kadının yeri evidir… Bırakın evin dışında çalışmayı, fikirleri bile değer görmüyor, onların dile gelmesine izin verilmiyordu. Günümüzde kadınlar hem anne hem eş olarak hem de iş hayatlarındaki başarılarıyla hayatın içine daha fazla karışarak dünyayı daha da güzelleştirmeyi başardılar. Hemcinslerimin hemen her gün, başarılarına şahit olmak, bir kadın olarak beni gururlandırıyor. Bu yüzden bırakın artık nefes alsın kadın dilediği gibi… Bırakın özgürce okusun... İzin verin de önce büyüsün küçük kızlarımız… Eşitlik kelimesini sadece kanunen değil, gündelik yaşamınızda da hayata geçirin. Yazıp çizecek kadın, elbette okuyacak, öğrenecek. Çalışacak senin gibi, onun gibi… Her türlü ayrımcılığı bırakın ve görün özenle, kusursuzca biten projeleri. Bırakın törelerinizi… Değil canlarına kıymak, elinizi bile kaldırmayın. Ötekileştirmeyin kadını, ötekileştirmeyin bir diğerini. Önce kendinizle barışın ve bırakın sadece fiziksel değil, psikolojik şiddete uğrayan kadın barışsın hayatla…Şimdi bir dakika sessizlik…Sessizliğinizi sevincinizle bozabilirsiniz, bir kız çocuk daha doğdu…Daha mutlu, daha güzel bir dünya için ışığımız olan tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.