Gül Gölge Saygı, güzelliği ve şıklığı kadar çocukları ve mutlu evliliğiyle de çok konuşuluyor.
Birçok kadının hayal ettiği şeyleri
yapıyorsunuz, peki siz kendinizi nasıl
hissediyorsunuz, kendi hayatınıza
baktığınızda ne söylersiniz?
Çok şükür, memnunum. Her zaman
çalışan üreten kadınlara saygı duyarım.
Ben de üniversite yıllarından beri
çalışıyorum. Çalışan insan zekasını,
enerjisini faydalı bir şeylere dönüştürmüş
oluyor. Herkese kısmet etsin!
Hem güzel bir kadın, hem de iyi bir anne
profili çiziyorsunuz, ‘kadınlık ve annelik’
durumunu sizden dinleyebilir miyiz?
Her ikisinin de hakkını vermenin sırrı ne
olmalı?
Öyle sırlara inanmam. İki çoçuğumda da
ilk bir buçuk yılım sadece evimde geçti.
İkisi aynı anda olmuyor pek, yani en
azından ben yapamadım.
Peki, anne olarak kendinizi nasıl buluyorsunuz?
Biraz detaycı bir anne olduğum söylenebilir.
Yemek ve temizlik konusunda
titizimdir.
Ev hayatını seviyor musunuz,
çocuklarınızla ve eşinizle kurduğunuz
dünyadan biraz söz eder misiniz?
Eşim de ben de ev hayatını çok
severiz. Kısa tatilerimiz de keyifli
oluyor tabii ama yine de ev gibisi
yok. Çocuklarımızın yaşlarının küçük
olmasına rağmen akşam yemeği saatlerini
onlara göre ayarlayıp mutlaka birlikte
otururuz sofraya.
Bugün kendinize baktığınızda öncelikleriniz
neler?
Tabii ki ailem.
Genel olarak hayata baktığınızda başarı ve
kariyer sizce ne ifade ediyor?
Ben çok hırslı biri hiç olmadım. Hırslı
insanları da çok sevmem. Genelde kendilerini
yetersiz bulurlar, hırsın bir sebebi
de budur. Mutsuzluk ve kıskançlık da
cabası. O yüzden aman aman (gülüyor).
Ben, iletişim fakültesi sinema televizyon
mezunuyum. Kamera önü kadar kamera
arkasında da çalışmaktan çok keyif alırım.
Gelecekle ilgili düşleriniz neler, biraz
hayallerden konuşalım mı?
Önceliklerim çoçuklarım. Onların
gelişimleriyle ilgili, anne baba olarak bize
ne düşüyorsa yerine getirmek isterim.
Bu konuda çok şanslıyım, çok ilgili ve
eğitim konusunda çok başarılı bir eşim var.
Amacım marka düşkünü olmayan, mutlu,
saygılı, sevgi dolu çocuklar yetiştirmek
diyebilirim. Gerisini hiç hesaplamam,
hayatın kendisi gösterecektir.
Oldukça hoş bir kadınsınız, biraz bakım
sırlarınızdan konuşalım mı, nasıl bir rutin
içinde yaşıyorsunuz?
Çok teşekkürler. Aslında güzellik odaklı
yaşayan biri değilim ben. Güzel olmak
hem avantaj hem dezavantajdır aslında.
Güzelliğin farkında olup, nasılsa güzelim
diye meslek sahibi olamamış biri de olabilirsiniz.
O yüzden ayaklar yere basmalı diye
düşünüyorum. Beslenmeme dikkat etmek,
bakım kremlerimi dönüşümlü olarak
kullanmak, yenilikleri takip etmek olarak
sıralayabilirim rutinlerimi.
Beslenme konusunda nelere dikkat
ediyorsunuz?
Sebzelerin suyunu içiyorum, meyve
yiyiyorum. Protein ile karbonhidratı
karıştırmıyorum.
Güzel giyinme ve şık olma kriterleri temel
olarak nedir sizce?
Kendiniz olmak, kuaförden beş dakika
önce çıkmış görüntüden uzaklaşmak ve
çok makyaj yapmamak. Tabii bu benim
için böyle, herkese göre değişebilir.
Çok bunaldığınız zaman kafanızı
boşaltmak için neler yaparsınız?
Kitap okumak, film seyretmek, müzik
dinlemek çok keyifle yaptığım şeyler.