Gül Gölge Saygı

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Gül Gölge Saygı, güzelliği ve şıklığı kadar çocukları ve mutlu evliliğiyle de çok konuşuluyor.

Birçok kadının hayal ettiği şeyleri yapıyorsunuz, peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz, kendi hayatınıza baktığınızda ne söylersiniz?

Çok şükür, memnunum. Her zaman çalışan üreten kadınlara saygı duyarım. Ben de üniversite yıllarından beri çalışıyorum. Çalışan insan zekasını, enerjisini faydalı bir şeylere dönüştürmüş oluyor. Herkese kısmet etsin!



Hem güzel bir kadın, hem de iyi bir anne profili çiziyorsunuz, ‘kadınlık ve annelik’ durumunu sizden dinleyebilir miyiz?

Her ikisinin de hakkını vermenin sırrı ne olmalı? Öyle sırlara inanmam. İki çoçuğumda da ilk bir buçuk yılım sadece evimde geçti. İkisi aynı anda olmuyor pek, yani en azından ben yapamadım.



Peki, anne olarak kendinizi nasıl buluyorsunuz?

Biraz detaycı bir anne olduğum söylenebilir. Yemek ve temizlik konusunda titizimdir.



Ev hayatını seviyor musunuz, çocuklarınızla ve eşinizle kurduğunuz dünyadan biraz söz eder misiniz?

Eşim de ben de ev hayatını çok severiz. Kısa tatilerimiz de keyifli oluyor tabii ama yine de ev gibisi yok. Çocuklarımızın yaşlarının küçük olmasına rağmen akşam yemeği saatlerini onlara göre ayarlayıp mutlaka birlikte otururuz sofraya.



Bugün kendinize baktığınızda öncelikleriniz neler?

Tabii ki ailem.



Genel olarak hayata baktığınızda başarı ve kariyer sizce ne ifade ediyor?

Ben çok hırslı biri hiç olmadım. Hırslı insanları da çok sevmem. Genelde kendilerini yetersiz bulurlar, hırsın bir sebebi de budur. Mutsuzluk ve kıskançlık da cabası. O yüzden aman aman (gülüyor). Ben, iletişim fakültesi sinema televizyon mezunuyum. Kamera önü kadar kamera arkasında da çalışmaktan çok keyif alırım.



Gelecekle ilgili düşleriniz neler, biraz hayallerden konuşalım mı?

Önceliklerim çoçuklarım. Onların gelişimleriyle ilgili, anne baba olarak bize ne düşüyorsa yerine getirmek isterim. Bu konuda çok şanslıyım, çok ilgili ve eğitim konusunda çok başarılı bir eşim var. Amacım marka düşkünü olmayan, mutlu, saygılı, sevgi dolu çocuklar yetiştirmek diyebilirim. Gerisini hiç hesaplamam, hayatın kendisi gösterecektir.



Oldukça hoş bir kadınsınız, biraz bakım sırlarınızdan konuşalım mı, nasıl bir rutin içinde yaşıyorsunuz?

Çok teşekkürler. Aslında güzellik odaklı yaşayan biri değilim ben. Güzel olmak hem avantaj hem dezavantajdır aslında. Güzelliğin farkında olup, nasılsa güzelim diye meslek sahibi olamamış biri de olabilirsiniz. O yüzden ayaklar yere basmalı diye düşünüyorum. Beslenmeme dikkat etmek, bakım kremlerimi dönüşümlü olarak kullanmak, yenilikleri takip etmek olarak sıralayabilirim rutinlerimi.



Beslenme konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Sebzelerin suyunu içiyorum, meyve yiyiyorum. Protein ile karbonhidratı karıştırmıyorum.



Güzel giyinme ve şık olma kriterleri temel olarak nedir sizce?

Kendiniz olmak, kuaförden beş dakika önce çıkmış görüntüden uzaklaşmak ve çok makyaj yapmamak. Tabii bu benim için böyle, herkese göre değişebilir.



Çok bunaldığınız zaman kafanızı boşaltmak için neler yaparsınız?

Kitap okumak, film seyretmek, müzik dinlemek çok keyifle yaptığım şeyler.

