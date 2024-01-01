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Gülçin’in 24 saati

Sporu, kitapları ve filmleri eklemeden güne veda etmiyor.
11: 00 İlk iş cep telefonumu açmak… Güne mutlaka müzik dinleyerek başlarım. Bir bardak su eşliğinde bilgisayarın karşısına geçerim.

12:00 Şirkette röportajım ya da promosyonumla ilgili herhangi bir işim varsa hemen hazırlanırım duş, makyaj ve hafif bir kahvaltıdan sonra evden ayrılırım.

14:00 Bu saatlerde genellikle dans ve kıyafet provalarım oluyor.

17:30 Yoga saati! Günün bu saatlerinde yogaya gitmeye çalışıyorum.

20:00 Akşamları bir programım yoksa internet başında olurum. Twitter ve televizyonla oyalanmaya bayılıyorum. Kestane ve yeşil çay eşliğinde…

22:00 Bu saatler yazı yazma ve yeni projeler üretme saatlerim. Sakin kafayla düşünür, araştırır bol bol yazarım.
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