Gülçin’in 24 saati

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Sporu, kitapları ve filmleri eklemeden güne veda etmiyor.

11: 00 İlk iş cep telefonumu açmak… Güne mutlaka müzik dinleyerek başlarım. Bir bardak su eşliğinde bilgisayarın karşısına geçerim.



12:00 Şirkette röportajım ya da promosyonumla ilgili herhangi bir işim varsa hemen hazırlanırım duş, makyaj ve hafif bir kahvaltıdan sonra evden ayrılırım.



14:00 Bu saatlerde genellikle dans ve kıyafet provalarım oluyor.



17:30 Yoga saati! Günün bu saatlerinde yogaya gitmeye çalışıyorum.



20:00 Akşamları bir programım yoksa internet başında olurum. Twitter ve televizyonla oyalanmaya bayılıyorum. Kestane ve yeşil çay eşliğinde…



22:00 Bu saatler yazı yazma ve yeni projeler üretme saatlerim. Sakin kafayla düşünür, araştırır bol bol yazarım.