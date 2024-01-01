Gülçin’in 24 saati
Sporu, kitapları ve filmleri eklemeden güne veda etmiyor.
11: 00 İlk iş cep telefonumu açmak…
Güne mutlaka müzik dinleyerek
başlarım. Bir bardak su eşliğinde
bilgisayarın karşısına geçerim.
12:00 Şirkette röportajım ya da promosyonumla ilgili
herhangi bir işim varsa hemen hazırlanırım duş,
makyaj ve hafif bir kahvaltıdan sonra evden ayrılırım.
14:00 Bu
saatlerde
genellikle
dans ve
kıyafet
provalarım
oluyor.
17:30 Yoga saati! Günün bu
saatlerinde yogaya
gitmeye
çalışıyorum.
20:00 Akşamları bir
programım yoksa
internet başında
olurum. Twitter
ve televizyonla
oyalanmaya
bayılıyorum.
Kestane ve
yeşil çay
eşliğinde…
22:00 Bu saatler yazı yazma ve yeni projeler üretme saatlerim.
Sakin kafayla düşünür, araştırır bol bol yazarım.