Karşımızda bir ‘Little Miss Sunshine’ var. Duru ve kırılgan. Yalın ve doğal. 21 yaşındaki Leyla Tanlar, enerjisinin duruluğunu fonda tutarak sadece oyunculuğuyla değil mütevazılığıyla da yükselen bir değer olarak karşımızda.

Gözlerinde ışık taşıyan insanlardan; gülünce gerçekten gözlerinin içi gülüyor ve enerjisiyle bulunduğu ortama sıcaklık yaymayı başarıyor. Bunda henüz bozulmamış doğallığının katkısı büyük kuşkusuz. Medya ve görsel sanatlar eğitimi alıyor ama aynı zamanda arkeoloji ve sanat tarihi bölümüne de devam ediyor. Paramparça dizisiyle beraber oyunculuk serüvenine başlayan Leyla Tanlar, ilk önceliğinin hem oyunculuk hem de eğitim hayatında kendini her yönden geliştirmek olduğunu söylüyor. Şu sıralar Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekrana gelen genç oyuncunun güzellik sırlarını keşfe çıktık.







Sizin için ‘güzel’ kelimesini hak eden bir kadını nasıl tanımlarsınız?

Bence doğal, bakımlı, samimi ve kendinden emin olan kadın güzeldir.



En çok uyguladığınız güzellik ve bakım tavsiyesi ne?

Cildi temiz tutmak, asla makyajla uyumamak ve cildin nefes almasına izin vermek bana göre en önemlisi.



Üç kelimeyle kendinizi nasıl tanıtırsınız?

Detaycı, hırslı ve disiplinli.



Bir kadında en sevdiğiniz görüntü ne?

Spor şık ve bohem bir görüntü çok hoşuma gider.



Mutluluk anlarınızın şifreleri neler?

Planlı programlı olmak beni her zaman mutlu eder.



Kısa yoldan güzel görünmenin püf noktaları neler sizce?

Nemli ve ışıl ışıl bir cilt, kıvrılmış kirpikler, siyah bir maskara ve toprak tonlarında nemlendirici bir ruj.



Makyaj ürünlerinde asla kullanmayacağınız bir renk var mı?

Evet, fuşya rengi rujlar.



İmzanız olarak nitelendirebileceğiniz bir parfüm var mı? Ne tür parfümleri seversiniz?

Carolina Herrera 212 VIP ama her zaman erkek parfümlerini daha çok sevmişimdir, özellikle de odunsu ve baharat kokulu olanları.



Stresten kaçış noktalarınız neler?

Annem.







En karakteristik özelliğiniz ne?

Belirsizlik beni çok rahatsız eder. Haftalık programımı düzene sokmadan rahat edemem.



Dostlarınız sizin en çok hangi özelliğinizi seviyor ya da takdir ediyor?

İnsanları motive etmem ve iyi bir dinleyici olmam.



Günlük cilt bakımında temizleyici, tonik, nemlendirici, peeling, maske olarak hangi markaları kullanıyorsunuz?

Alerjik ve çok hassas bir cildim var, bu yüzden cilt temizliği ve peeling için Bioderma kullanıyorum. Yüzüme haftada 1-2 kere E vitamini sürüyorum. Nemlendirici ve maske için de Mario Badescu’nun ürünlerini kullanıyorum.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Sette makyajla çok uzun zaman geçirdiğimiz için günlük hayatımda olabildiğince az makyaj yapmayı tercih ediyorum. Doğal, ıslak görünümlü ten makyajı ve hafif smokey gözler tercihim. Ruj, far ve allık seçerken genelde elim hep kahve tonlarına gider.



Stil ve güzellik söz konusu olduğunda asla yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık biri misiniz?

Yeniliklere açık biri değilim aslında. Mesela göz makyajında metalik renkli farlardan ve aşırı simli pigmentlerden çok hoşlanmıyorum.



Şu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri favorileriniz arasında?

Clinique Chubby Stick’in ‘Graped up’ rengini neredeyse her gün kullanıyorum. Kirpik kıvırıcısı günlük makyajın olmazsa olmazı bence, maskara sürmeden bile sırf kıvırdığım oluyor. Erborian BB krem ve Nars Laguna sıvı bronzlaştırıcı da şu aralar favorim.



Oyunculuk konusunda aldığınız en önemli tavsiye ne oldu?

Ne olursa olsun oynadığın karakterin hakkını ver.







Bundan sonraki projeleriniz neler?

Henüz kesinleşen bir şey yok, senaryoları okuyoruz. İçime sinen bir proje olduğunda değerlendireceğim.



