"Güneşi Beklerken"in setindeydik!

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"Güneşi Beklerken" tam anlamıyla 7’den 70’e herkesin izlediği bir iş haline geldi. Emre Kınay, Ebru Aykaç, Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, İsmail Ege Şaşmaz ve Yağmur Tanrısevsin’in başrollerini paylaştığı dizinin setine konuk olduk.

Röportaj ve Prodüksiyon: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Cihan Alpgiray (Rpresenter)

Saç: Hüseyin Açıkgöz

Makyaj: Seçkin Süngüç

Prodüksiyon Asistanları: Aleyna Balkan, Ceren Güngör

Fotoğraf Asistanları: Aslı Akal, Orkun Erbay



‘Güneşi Beklerken’ dizisinin Kanlıca’daki setine konuk olduk. Elbette dizinin adı “Neden Güneşi Beklerken?” diye sorduk. Dizinin yürütücü yapımcısı Emel Sakarya konuya açıklık getirdi: “Dizi karakterlerinin hepsinin hayatında sorunlar var. Zeynep’in babası, Kerem’in geçmişindeki sorunlar, Cihan Hoca’nın mutsuz evliliği… Ama buna rağmen hepsinin umudu da var. O yüzden güneşi, bir ışık doğmasını bekliyorlar” dedi. Ardından oyuncuların yanında bulduk kendimizi. Çok yoğun ama inanılmaz eğlenceli bir setleri var. Bu yüzden hepsini bir araya getirdiğimiz fotoğrafı çekerken çok zorlandık! Çünkü her dakika başka biri patlatıyor espriyi. Hadi gelin bu eğlenceli setin yıldızlarını daha yakından tanıyalım.



