Hakan Kurtaş

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Şükran Ovalı'yla büyük aşk yaşayan 'Aşk' dizisinin yakışıklısı Hakan Kurtaş, Ayşe Arman'a konuştu: "Aşka inancım tam"

Röportaj: Ayşe Arman

Fotoğraflar: Cem Talu

Prodüksiyon: Eda Şentürk

Styling: Asena Sarıbatur

Saç ve Makyaj: Mehmet Yürekli



Birdenbire hayatımıza girdi… Bir anda herkes onu konuşmaya başladı. Hakan Kurtaş, henüz 25 yaşında. Geleceğin önemli oyuncularından biri olacağı kesin. Daha şimdiden ‘umut vadeden oyuncu’ ödülüne ulaşmış durumda. Okullu bir oyuncu, konservatuvar mezunu. Ama aynı zamanda müzisyen, aynı zamanda sportmen. Karikatür de çiziyor. Çok yönlü bir arkadaş yani! Ve aşık… 2.5 yıldır Şükran Ovalı’yla birlikte… Hadi okuyalım, Hakan’ı tanıyalım…



Hakan Kurtaş… Son zamanlarda herkes seni konuşuyor, senden söz ediyor. Sen kimsin, nesin? Nereden çıktın?

(Gülüyor) İzmir’den çıktım!



Hadi anlat, nasıl bir çocukluk, nasıl bir aile?

Mutlu bir aile… Babam çocuk hastalıkları uzmanı, annem de bankacı. Gerçi sonra annem o alandaki kariyerini bıraktı; resim okudu ve resim öğretmeni oldu. Özgürdür bizim ailede herkes, bireydir. Üç erkek kardeşiz. Aslen İzmirliyim. İzmir’de doğuyorum, babamın tayini üzerine Bursa’ya taşınıyoruz, liseyi orada okuyorum…



Oyunculuk?

Lise 1’de, kendimi şu hayatta ifade edebileceğim yegane şeyin oyunculuk olduğuna karar verdim. Hala bu duygudayım.



Çocukluğa dair renkler, kokular, dokular...

Güzeldi her şey! Üç erkek kardeşin en büyüğüyüm. Ortancayla aramda dokuz yaş var. Yani bir dönemde, tek çocuk gibi yaşadım. O hissi de, ağabeylik hissini de, abinin abisi olma hissini de biliyorum. Üçümüz arkadaş gibiyiz zaten. En küçükle aramda 14 yaş var.



