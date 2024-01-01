Hande Katipoğlu’nun 24 saati
Günün sonunda eşiyle yaptığı film keyfinin bütün yorgunluğunu aldığını söylüyor.
08:00 Sabah erken saatlerde güne
başlıyorum. İlk işim köpeğimle
ilgilenmek ve ona mama
hazırlamak.
09:00 Günün ilk saatlerinde bir tabak taze meyve
yemeye bayılıyorum. Sonrasında sete gitmek üzere
hazırlanıyorum. Sette güzel bir kahvaltıyla güne hazırım!
11:00 Setim olmadığı günler diğer
mesleğim olan sigortacılıkla
ilgileniyorum. Şirkete gidip
rutin işleri yapıyorum.
12:00 Fırsat buldukça
öğle saatlerinde
babaannemi ziyarete
gidiyorum. Birlikte
çay keyfi yapmak
harika oluyor!