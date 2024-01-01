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Hande Katipoğlu’nun 24 saati

Günün sonunda eşiyle yaptığı film keyfinin bütün yorgunluğunu aldığını söylüyor.
08:00 Sabah erken saatlerde güne başlıyorum. İlk işim köpeğimle ilgilenmek ve ona mama hazırlamak.

09:00 Günün ilk saatlerinde bir tabak taze meyve yemeye bayılıyorum. Sonrasında sete gitmek üzere hazırlanıyorum. Sette güzel bir kahvaltıyla güne hazırım!

11:00 Setim olmadığı günler diğer mesleğim olan sigortacılıkla ilgileniyorum. Şirkete gidip rutin işleri yapıyorum.

12:00 Fırsat buldukça öğle saatlerinde babaannemi ziyarete gidiyorum. Birlikte çay keyfi yapmak harika oluyor!

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