Rol aldığı ilk filmle şöhreti yaşamak, hakkında ne konuşulursa konuşulsun kendisi için yaşamaktan vazgeçmemek ve tüm umutlarını yitirdiği bir anda anne olmak... Ancak dizi dizi iltifat sıralamak yerine asıl meseleye gelelim. Hande Ataizi’nin kendine dair açık bir bildiri niteliğinde olan sözleri bir insan olarak onu tanımamıza imkan veriyor.

Röportaj: Ece ÜremezFotoğraf: Serhat HayriO sabah Hande ile sorularımı yanıtlaması için buluştuğumuzu sanmıştım; yanıldığımı anlamam çok uzun sürmedi. Tam iki saat boyunca, kendini doğru anlatabilme kaygısı olmadan, gözümün içine bakarak ve tüm samimiyetiyle paylaştıkları, bunun bir röportajdan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı. Aslında onunla ilk tanışmamızın üzerinden dört yıl geçmiş. Bu zaman zarfında hayatında ne kadar çok şeyin değiştiğine birlikte şaşırıyoruz. Tam ümidi kestiği anda anne oluşundan bir yaşındaki oğlu Leon’un şekerpareliğine, evlilik ve aşk ilişkisinden Benjamin ile tanışma hikayelerine yani geçmişe doğru zamanda yolculuğa çıkıyoruz. Anlatırken, iki cümle arasına gizlenmiş öyle kuvvetli mesajları oluyor ki... Üstelik hepsi kendi hayatından parçalar saklıyor. Bir kadın olarak daha da öze inersek bir insan olarak biriktirdiklerini yansıtıyor. Beni en çok etkileyen ise zaman kavramını yorumlama şekli oluyor. Çünkü o, zamanla yarışmak yerine ona hükmetmeyi seçmiş. Öyle ki, Vikipedia’da ince uğraşlarla küçültülen yaşlara inat o gerçekten inandığı yaşta olmanın sırrını çözmüş. Bir Başak burcu olarak deli dolu hallerine ve beklenmedik tepkilerine eşlik eden cesur ruhu ise bugünlerde sükunetin ve huzurun ne demek olduğunu tadıyor. Ne yardan ne serden vazgeçmeyişi, özgürlüğüne düşkünlüğü, mutlu olduğu ne varsa peşinden gitmeyi seçmesi onun dünyasında şu kelimelere karşılık geliyor; “Ben kendim için yaşamayı seçtim.” Ona göre kendimize sormamız gereken en önemli soru; “Seni hayatta ne mutlu ediyor?” İçinde yaşadığımız toplumun onu tek renk yapmasına izin vermeyen Hande, özetle nevi şahsına münhasır bir kadın. Sade ve minimal stiliyle uyum içinde olan, biraz feminen biraz maskulen tavrı ve karakteristik güzelliği ise az önce bahsi geçen zaman kavramına bir kez daha meydan okuyor. Oyunculuk tutkusuna gelince; “Ruhta dengesizlik yaratsa da tüylerin diken diken olmadan yaşamak hiç cezbedici değil” diyor. Anlayacağınız kafasına koyduğunu yapan ve en iyi şekilde yapamayacaksa hiçbir işe adım atmayan Hande’nin hayatında istemediği hiçbir şeye geçit yok. Tam da bu yüzden uzun yıllar sonra özel hayatında mutluluktan hak ettiği payı alıyor. İşin sırrını ise her şeyi akışına bırakmak ve evrenin sizin için en iyi olan seçeneği getireceğine inanmak olarak özetliyor. Şimdi, onun dünyasını biraz daha aralamaya ne dersiniz?







