‘Şeref Meselesi’ dizisinde canlandırdığı mahallenin ‘harbi’, vicdanlı kızı karakteriyle oyunculuğuna övgüler yağdırılan Şükran Ovalı büyümenin, hata yapmanın, hayatının, aşkın en güzel çağında…

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri/STUDIO PLUS



Şükran Ovalı’nın oyunculuğunu oldum olası sevmişimdir. Bana göre bugün geldiği nokta, ‘Bir Bulut Olsam’ ve ‘Kötü Yol’ dizilerinde sergilediği performansın karşılığı. ‘Şeref Meselesi’nde canlandırdığı Derya karakteriyle daha bir sever olduk hepimiz onu. Üstelik tanıyınca, oyunculuğunun yanında kendisini de sevmemek imkansız. İnsanın üzerinde 40 yıldır tanıyormuş hissi yaratıyor. Derdinizi anlatsanız hemen bir çare bulurmuş gibi geliyor. İçten bakıyor, içten konuşuyor. İçinde törpülenecek duygu olmadığı yüzünden akıyor. İyi yetişmiş, kendini iyi koruyabilmişlerden belli ki. Üstelik bunu 20’li yaşları bitirip, 30’a ‘merhaba’ dediği günlerde erkenden yapabilmiş. Korkmuyor hata yapmaktan. ‘Vicdanım rahat’ diyor. ‘Başkaları için değil kendim için yaşıyorum’ diyor. Yaşarken memnun olmasa da geriye dönüp baktığı zaman her şey için ‘iyi ki’ diyor. Konu aşka geldiğindeyse konuşmaktan çok fazla hoşlanmadığının altını çiziyor. Rol arkadaşı Şükrü Özyıldız’la birlikte olan Ovalı’nın bu konuda yaptığı tek yorum hayatının iyi bir döneminde olduğu…



Nasılsınız bugünlerde?

İyiyim! Baharın gelmesini bekliyorum. Kış biraz uzun sürdü.



30 yaşınıza yeni girdiniz! Olduğunuz yerden, kurduğunuz hayattan, yaptığınız hatalardan ne kadar memnunsunuz?

Yaşarken memnun olmadığım ama olduğum andan baktığımda ‘iyi ki!’ dediğim çok şey var. Hatta kocaman bir ‘iyi ki’ diyorum. Ve korkmuyorum hata yapmaktan, denemekten, yanılmaktan. Daha gerçek olmaya yaklaştırıyor çünkü. 30 gerçekten enteresan bir yaşmış. Kendine has ve daha net. Başkaları için yaşamayı bırakıp kendin için yaşadığın, yaşamak istediğin bir yaş. Geriye dönüp baktığımda memnunum hatalarımdan, seçimlerimden. Vicdanım rahat.



Hayatı kaçırdım, kaçırıyorum gibi endişeler yaşıyor musunuz?

Anı yaşıyorum açıkçası. Kaçırdığım şeylerden endişe duymuyorum. Zamana bırakınca aslında bir şey kaçırmadığımı da fark ediyorum.



Peki, biraz Erkan Petekkaya’yla rol aldığınız filminize dönelim... ‘Yeni Dünya’ nasıl bir film?

Derdi olan bir film. Bir ailenin kayboluşuna tanıklık ettiğimiz, üstünü örttüğümüz, bazen es geçtiğimiz gerçeklikle bizi çok yakından yüzleştiriyor.



Nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?

Genç yaşta evlenmiş, Down sendromlu çocuğu olan, köyden kente çocuğuna eğitim vermek için gelen, ancak eğitimin nasıl olması gerektiğine son derece yabancı olan bir anne Melek. Çocuğunun rahatsızlığının kendi suçu olduğunu düşünen, sıkışmış ve kaybolmuş bir kadın.



‘Şeref Meselesi’ sezonun en iddialı yapımı olarak yola başladı. Aldığı reytinglerden ve geri dönüşlerden mutlu musunuz?

Mutluyum. İyi bir ekip olduk. Reyting oyuncunun işi değil. Bu bir takım işi. Birinin sakatlanması, hep bir eksik olmak demek. İşini seven bir yönetmenimiz var. Bu da tüm ekip için çok yeterli bir motivasyon.



Derya karakterinin size kattığı zenginlikler neler?

Derya çok sevildi. Hiç tanımadığım bir sürü insan sosyal medyada veya yazılarında destek verdi. Seni tanımayan ama aslında hisseden insanların olduğunu bilmek seni oyunculuk serüveninde daha iyi bir insan olmak için umutlandırıyor. Çünkü iyi insan iyi oyuncudur bence.



Oyuncu olarak mı ölmek istiyorsunuz?

Yarına bir garantim yok, o yüzden bilmiyorum hayat ne getirir. ‘Keşke’lerimin az olduğu bir ölüm istediğim kesin. İstediğim ve sevdiğim işi yapıyorum. Nöbetçi öğrencilik gibi oyunculuk. Her seferinde ilk gibi. Başka biri olmayı kabul etmek, bir sürü farklı karakteri canlandırırken bir hayata bir sürü ömür sığdırmak.



10 yaşındaki Şükran, bugünkü Şükran’ı görse nasıl bakardı size?

İkisi de oyun oynamayı çok seviyor. Beraber oyun oynarlardı büyük ihtimalle.



Ne tavsiye verirdiniz o 10 yaşındaki çocuğa?

‘Ne olursan ol kendin ol. İyi olmaktan ve iyi şeyler dilemekten vazgeçme. Korkma’ derdim.



Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Çocuk gibi. ‘Yaramazlık hakkımız, söke söke alırız’ çocuklarındandım ben. Ağaçtan düşen, evde güzel yemekler pişen ama sokakta oyun oynamak uğruna salça ekmek yiyen, üstünü kirletmekten çekinmeyen, bisikletten düşse de kalkıp devam eden güzel bir çocuktum.



En zayıf noktanız ne?

Sokak hayvanlarına ve çocuklara yani savunmasız olan her canlıya zulüm edildiğini gördüğümde dayanamıyorum.



Sabrınız nerede tükenir?

Vicdansızlık gördüğümde.



Çaresiz kaldığınızda kimin kapısını çalarsınız?

Yakınlarımın. Ailem ve arkadaşlarımın...