"Hatice Aslan'ın o çıtır sevgilisi benim!"

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Müziğe nasıl başladın?

Orada yetenek sınavında üç seçenek sunuyorlar size; birinci tercihim perküsyon, ikincisi trompet ve üçüncü tercihim keman olmasına rağmen son tercihimi kazandım! Keman da annemin ricasıydı. Bir sene keman okudum. Ama ikinci sene, yani orta ikinci sınıft a yatay geçişle perküsyona geçtim. Lise birinci sınıft a İstanbul’a yatay geçiş yaptım. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na geçtim. Orada perküsyon eğitimime devam ettim. Lise 2’ye kadar orada okudum. Lise 3’e geçemeden okuldan atıldım! Okuldan atıldıktan sonra lise hazırlığa geri döndüm ve bu defa Güzel Sanatlar’a başladım. 5 sene müzik eğitimi geçmişinden sonra, Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdim. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde üçüncü sınıft ayım.



Şimdi “birlikte” anlamına gelen “2get4” diye bir müzik grubun var…

2get4, Meir Benezra ile birlikte kurduğumuz bir elektronik müzik grubu. Logomuzu, afiş ve posterlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Başta bir kulübün özel partisinde çalmaya başladık, sonra da insanlar bizim müziğimizi sevdi. Piyasada yapılan bir müzik değil bizimkisi.



Ne tür müzik yapıyorsunuz? Müziğimizin tarzı “Breakbeat”. Anlamı, dört dörtlük, tekdüze kulüp ritimlerinden sıkılanlar için o ritmi kırmaktan geliyor. Daha çok “aksak ritimlerin müziği”. Breakbeat, “London Street Music” olarak da biliniyor. İlk kez dinleyenler, “Ne çaldınız? Ne tür bir müzik bu?” diye soruyorlar ilgiyle. “Breakbeat” dediğimizde, “Ne Brad Pitt mi?” diyorlar.



Nerelerde çalıyorsunuz?

Biz “Resident DJ” olayına karşıyız. Bir mekanın DJ’i olmak istemiyoruz. O zaman tamamiyle onlara bağlı oluyorsunuz.

