Orada yetenek sınavında üç seçenek sunuyorlar size;
birinci tercihim perküsyon, ikincisi trompet ve üçüncü tercihim
keman olmasına rağmen son tercihimi kazandım! Keman da annemin
ricasıydı. Bir sene keman okudum. Ama ikinci sene, yani
orta ikinci sınıft a yatay geçişle perküsyona geçtim. Lise birinci sınıft
a İstanbul’a yatay geçiş yaptım. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’na geçtim. Orada perküsyon eğitimime devam ettim.
Lise 2’ye kadar orada okudum. Lise 3’e geçemeden okuldan atıldım!
Okuldan atıldıktan sonra lise hazırlığa geri döndüm ve bu defa Güzel
Sanatlar’a başladım. 5 sene müzik eğitimi geçmişinden sonra,
Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdim. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü’nde üçüncü sınıft ayım.
Şimdi “birlikte” anlamına gelen “2get4” diye bir müzik grubun
var…
2get4, Meir Benezra ile birlikte kurduğumuz bir elektronik müzik
grubu. Logomuzu, afiş ve posterlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Başta
bir kulübün özel partisinde çalmaya başladık, sonra da insanlar
bizim müziğimizi sevdi. Piyasada yapılan bir müzik değil bizimkisi.
Ne tür müzik yapıyorsunuz?
Müziğimizin tarzı “Breakbeat”. Anlamı, dört dörtlük, tekdüze kulüp
ritimlerinden sıkılanlar için o ritmi kırmaktan geliyor. Daha çok
“aksak ritimlerin müziği”. Breakbeat, “London Street Music” olarak
da biliniyor. İlk kez dinleyenler, “Ne çaldınız? Ne tür bir müzik bu?”
diye soruyorlar ilgiyle. “Breakbeat” dediğimizde, “Ne Brad Pitt mi?”
diyorlar.
Nerelerde çalıyorsunuz?
Biz “Resident DJ” olayına karşıyız. Bir mekanın DJ’i olmak istemiyoruz.
O zaman tamamiyle onlara bağlı oluyorsunuz.