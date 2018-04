Hayal kurabilen bir adam: Ali Aksöz

İyi bir oyuncu olmasının yanı sıra yazarlığa yıllar önce adım atmış yaratıcı bir hikayeci. Attila İlhan’a atıfla ‘Anamdan yolcu doğmuşum’ dese de geçtiği yerlerde bir hayli kalıcı izler bırakan Ali Aksöz, gücünü hayallerinden alıyor. Kelimelere olan hakimiyeti ise onun dünyasının tam da içine sürüklüyor.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Hakan Adil



Bazı insanlar vardır, kısacık da olsa hayatınıza girdiği için 'iyi ki tanıdım' dersiniz. Ben de o günün sonunda Ali Aksöz için tam da bu cümleyi geçirdim içimden. Kapıdan içeri girdiği andan itibaren yüzünden hiç eksik etmediği ve kendinizi ona yakın hissettiren gülümsemesiyle mekana ruhunu kazandırdı. Bu kadar çok röportaj yapılmasına rağmen onun hakkında pek bir şey bilmiyoruz aslında. Aklımda bu fikirle, ‘Ali sektörel bir vaka olmalı’ edasıyla yaklaşan gizemli halimden olsa gerek yine yüzünde kocaman bir gülümsemeyle sordu; “Ee sorular neler?” Bu kez de, bu işte bir terslik var çabuk teslim oldu diye düşünürken yüzümde yoğunlaşan esrarengiz ifadenin bilincine vardım ve o benle röportaj yapmaya başlamadan önce kontrolü ele aldım. Ne de olsa karşımda bir oyuncudan önce bir yazar duruyordu. Ve kelimelerle arası oldukça iyiydi. O yüzden de bugüne dek hayatının sadece dış çizgilerini ustalıkla paylaşmayı seçmişti. Elele’ye henüz katılan bir editör olarak ilk röportajımın kendisiyle olduğunu söyledikten sonra bunun hatırına gerçek ‘Ali’ ile okuyucuları tanıştırmak istediğimi belirttim. O da dileğimi gerçekleştirdi, tüm kalbini sonuna kadar açtı. Sizi onunla baş başa bırakmadan önce kısa bir girizgah yapmak isterim: Bir yol hikayesi onunki. Kopenhag’dan Amsterdam’a New York’tan İstanbul’a hem eğitim hem de keşif amaçlı uzanan bir yol... Hep gerçeğin peşinde. ‘İnsanoğlu bu dünyanın başına gelen en kötü şey’ dese de, hayatta sadece birkaç kişiye güvense de konu aşka gelince cüretkar ve heyecan dolu. Kadınlardan çok şey öğrendiğini itiraf ediyor, en önemlisi de sessiz gücü ve dayanıklılığı... 33 yaşında olan Ali hakkında beni en çok etkileyen ise şu oldu; sevdiği kadını sahiplenen erkek hiçbirimize yabancı değil ama o aşkı sahiplenen bir erkek. Mütevazı, sadık, hayatın bir mücadele olduğunun farkında olan, sadece uzaktan bakıldığında sakin görünen, Beykent Üniversitesi’nde televizyon ve sinema doktorasına devam eden, 3G kullanmayan ve tıpkı ‘Medcezir’ dizisinde olduğu gibi girdiği her ortamda spot ışıklarını üzerine çeken Ali Aksöz’ün hem kendisinin hem kelimelerinin gücüne kapılmaya hazır olun.



Şu an hayatınızda nasıl bir dönemden geçiyorsunuz?

Yoğun, heyecanlı ve yaratıcı. Yapmak istediğim birkaç seyahati yapabilme bol bol okuyabilme, otistik çocukların eğitimi gibi önemli olan bazı etkinliklere dahil olma fırsatım oldu. TÜRSAK, Geleceğin Sineması yarışması için jüri üyeliği ve Herkese Kitap Vakfı ilk yapılacak Danışma Kurulu Üyeliği yapmamı isteyerek beni onurlandırdılar. Oyunculuk açısından da kariyerimi ileriye taşıyacak, memnuniyet verici teklifler alıyorum ve bunları dikkatle değerlendiriyorum.



Siz kendinizi tanımlayacak olsanız ilk cümleniz ne olurdu? Ya da kendi hikayenizi anlatmaya nasıl başlardınız?

Kendimi -şu anda tam olarak da bunu yapıyor olduğuma bakmayın- anlatmayı aslında pek sevmiyorum. Fakat nasıl başlarsa başlasın, benimki; tematik olarak yazdıklarımı da derinden etkileyen bir unsur olması bir kenara, fiziksel ve fikirsel bir yol hikayesi. Gerçek bilginin peşinde, kendimi mümkün olduğunca geliştirmeyi hedefleyen bir insanım. Herhalde böyle bir öyküye uygun girizgah Attila İlhan’ın ‘Anamdan yolcu doğmuşum’ sözleri olurdu.



‘Medcezir’de gözüktüğünüz ilk andan itibaren tüm dikkatler üzerinizde toplandı. Bu konuda neler hissediyorsunuz?

Gerçeküstü bir his bu aslına bakarsan ama hazırlıklı olduğum için bocalamadım. Böyle bir ilgi çok gurur verici ama beni çok etkilemiyor. Kendimi şöhret gibi görmüyorum, ulaşılmaz olmak gibi bir derdim de yok. Ulaşılmazlık sanrısı, değer kazandırmaz, değer sanrısı yaratır. Ben Barış Manço, Müjdat Gezen, Kemal Sunal gibi ulaşılmazlık derdi olmayan üstatları izleyerek büyüdüm. Dolayısıyla bana yöneltilen bu ilgi ve takdire müteşekkirim ancak önemli olan kendimi insanlara doğru anlatmak ve iyi işler ortaya koymak.