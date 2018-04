Hayaller olmadan dünya çok tekdüze

Bir sabah kalktığınızı ve güneşin doğmak bilmediğini düşünün. Doğu Yücel düşünmüş, hikayesini yazmış, 12 hikayeden oluşan yeni kitabına da ‘Güneş Hırsızları’ adını vermiş. Hayal dünyası geniş bu adamı hala keşfetmediyseniz keşfetmeli, kitaplarını okumadıysanız okumalısınız.

Yazı: Filiz Şeref



Tanıyıp da sevmemeniz mümkün değil. Gerçekten özel bir adamdır. Matrak ama mahcup, zeki ama saf, ayakları yere basan ama hayalperest... Her zaman da pozitif. Tıpkı yeni kitabındaki hikayeler gibi biri işte. Doğu’yu ilk tanıdığımda o Blue Jean, bense Heygirl dergisindeydik. 14 yıl olmuş (yaşımız çıkıyor ortaya ama okul yıllarında başladım çalışmaya, öyle düşünün lütfen). Sırt sırta çalışmaya başladığımızda anlamıştım onda bir farklılık olduğunu. Akıllıdır. Gerçekten komiktir. Yok öyle bakınca anlamazsınız; birlikte zaman geçirmelisiniz. Konuşmalısınız. Konuşur da. Sever. Kırmaz kimseyi zaten. Ayrıca asıl konumuza gelirsek; şahane yazar. Evet son yıllarda Türk edebiyatının bana kalırsa şahane bir yazarı olarak yükseliyor. Mini bir otobiyografi geçelim; Ta 99’da Nostromo Kısa Bilimkurgu Öykü Yarışması’nda ödül aldı. Arkasından ‘Düşler, Kabuslar ve Gelecek Masalları’nı yazdı. ‘Hayalet Kitap’ ile tanınmaya başladı. ‘Okul’ ve ‘Küçük Kıyamet’ filmlerinin senaryolarına imza attı. ‘Varolmayanlar’ kitabı ile yine bizi farklı bir dünyaya davet etti. Yıllarca Blue Jean dergisinde müzik yazarlığı yaptı. Bilimkurgu ile arası da hep iyi oldu.



Evet insanın karşısındaki arkadaşı olunca anlatmaya, övmeye doyamıyor ama artık söz kendisinde. Doğu Yücel, yeni kitabını ve hayallerin hayatımızı nasıl etkilediğini anlattı.



İkinci kitabın, ilk romanını yazarken sana ilham kaynağı olan büyük bir aşkın vardı. Bugün sana kitap yazdıran, daha doğrusu ilham veren detaylar arasında hala yaşadığın aşklar ön sıralarda yer alıyor mu?

Damar bir soruyla başlayalım o zaman! Sanırım aşk her yazar için belli başlı ilhamlardan biri. Evet bu kitapta da özellikle bazı öykülerde aşkın büyük rolü olmuştur. Fakat ben aşk denen fenomene biraz daha rasyonel bir pencereden bakmaya çalışıyorum. ‘Güneş Hırsızları’nda ‘Aynasız Güzelin Masalı’ bu açıdan öne çıkıyor. Her ne kadar masalsı bir atmosferde geçen bir aşk masalı olsa da aşkın sorgulanışına da şahit oluyoruz. Aşk hakkında klişelerin dışına çıkıp iyi bir öykü veya iyi bir roman yazmak gerçekten çok zor. Gerçekten bir şeyler yaşamanız ve o yaşantıdaki farklılıkları kağıda yansıtabilmeniz gerekiyor. Eğer herhangi bir öykümde ufacık da olsa aşka dair bir şey varsa, onun arkasında mutlaka bir yaşanmışlık vardır.



Hayal gücüne, farklı dünyalara, fantastik edebiyata kapılmış giderken gerçek dünya sana uzaktan nasıl görünüyor?

Hayaller olmadan gerçek dünya bana hep çok sıkıcı ve tekdüze görünmüştür. O yüzden ne zaman sıkılsam, daralsam, başıma gelen olayları hayallerle başka bir şekle dönüştürmeyi tercih ediyorum. Hayaller aynı zamanda başımıza gelen birçok şeyi açıklamakta bize yardımcı da oluyor. ‘Güneş Hırsızları’ndaki öykülerin birçoğu böyle çıktı. Özellikle son zamanlarda ülkemizde kopan kavga kıyamet beni çok etkiledi. Olup bitene bir tarafın parçası olarak değil, kuşbakışı bakmaya çalıştım. Baktığım şey hoşuma gitmedi, her yer karanlıktı ama biraz daha yakından bakınca en karanlık yerde bile bir güneş ışığı yakalamayı başardım.



Hayaller senin için neden bu kadar önemli?

Hayal kurmadan daha iyi bir dünyada yaşayamayız. Günümüzde biraz olsun medeni ve barışçıl bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu hayal gücüne borçluyuz. Tekerlekten cep telefonuna tüm teknolojik buluşlar hayal kurarak başlamıştır. Dumanla haberleşen insanoğlu milyonlarca kilometre ötedeki kuyruklu yıldıza araç indirebiliyorsa bunu hayal ederek başarmıştır. Hayal gücü zihni ve bireyi özgürleştirir, hayata sahici bir anlam katar. Ülkemizde aile ve okul hayatı ise tam tersini söyler, fazla hayal kurma der. O yüzden bunun tersini söyleyen sanat eserlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.