Pırıl pırıl bakan gözlerinden yayılan samimiyet ışınlarıyla, hayran kitlesini her geçen gün daha da çoğaltan ‘Tatlı İntikam’ın tatlı yakışıklısı Furkan Andıç, dönemin yükselen yıldızı... Nostaljik dokular eşliğindeki Arnavutköy sokaklarında kendisini yakından keşfetmeye hazır mısınız?

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri





Onunla ya da onsuz. Furkan Andıç’ı tanımaya başladığınızda bu ayrım keskin bir çizgi halini almaya başlar.

Çünkü onunlayken hayat daha kolaydır. Küçük şeylerden mutlu olmak mümkün hale gelir. Yaşadığınız andan, sokakta olmaktan, başkalarının hikayelerini paylaşmaktan tat almaya başlarsınız. Onunlayken gülmek şartlı değil doğal bir refleks haline gelir. Hiçbir şey artık gözünüzde büyümez, her an yeni bir maceranın başlangıcı gibidir. Tüm samimiyetinizle ve gerçekliğinizle paylaşmak ise onun dünyasının kapılarını sonuna kadar açan anahtardır ve bunu keşfetmeniz çok uzun sürmez. Kendisini ekranlarda ilk kez ‘Kolej Günlüğü’ dizisiyle gördüğümüzden bu yana; yeteneğini geliştirmekten vazgeçmeyen, yeni vizyonlar keşfetmenin, farklı kültürler tanımanın peşinde olan, pek sevilen tabirle ‘genç kızların sevgilisi’ olma derdinde değil başarılı olma idealinde koşan, her yeni projesinde çıtasını biraz daha yükseğe taşıyan bir oyuncu olduğunu hep birlikte gördük. O ise oyunculuğu bir bulmaca olarak görüyor... Hayatının en iyi döneminde olduğunu söyleyen yakışıklı oyuncu sahip olduklarıyla fazlasıyla mutlu. Röportajın sonuna doğru diziyle ilgili sürpriz bir açıklama yaparak, ‘Tatlı İntikam’ın gelecek 13 bölümüne dair çok büyük değişikliklerle beraber güzel bir hikayenin yaklaşmakta olduğunun haberini veriyor. Öyleyse, Furkan Andıç’a dair diğer tüm detayları keşfe çıkalım.





Sezon dizileri patır patır dökülürken özellikle yazın gelmesiyle başlayan romantik komedi dizilerinin yükselişi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Herkes dizilerin formülünü tartışıyor ama bence iş tamamen samimiyetten geçiyor. Bizim de ilk hedefimiz bu oldu. Güzel ve sıcak bir dünya kurduk. Samimiyet unsurunu ön planda tuttuk. Sahnelerin içindeki mizansenler olsun, yazılan diyaloglar olsun gerçek hayata çok yakın dursun istiyoruz. Bir de ekibin enerjisi çok iyi tuttu. Ayrıca hikayede de enteresanlık var. Genelde romantik komedilerde tam tersi işlenir ama bu kez kız erkeğin peşinden gidiyor. Senaryoda beni kendine çeken nokta buydu. İnsanların da bu ilgisini çekmiş olabilir.





Dizideki Sinan karakteri ile en çok hangi noktalarda ayrı düşüyorsunuz?

Bazı insanın hayat enerjisi ağırdır. Ben öyle ağır bir kişilik olduğumu düşünüyorum, genelde enerjim çok yüksektir ve biraz fazla konuşurum. Sinan’a nazaran daha eğlenceli bir insanım. Bir de Sinan’ın yaptığı şeyi hayatta yapmam. Yani terk edildikten sonra o kişiyi asla bulmam. Benim için bitmişse bitmiştir.





‘Tatlı İntikam’da bir şefi canlandırıyorsunuz, peki gerçekte yemek yapmakla aranız nasıl? Mutfakta çok zaman geçirir misiniz?

Reçete bilmediğim için bu diziden önce mutfakla aram çok iyi değildi. Birkaç çeşit yemek yapıyordum ama üstat diyebileceğim bir durumda değildim. Diziye başlamadan bir eğitim sürecim oldu. Mutfakta vakit geçirebilme imkanı buldum. Aldığım bu eğitim beni mutfağa bağladı. En önemlisi de bir şefin mutfakta nasıl davrandığını gözlemleme şansı yakaladım. Şu anda zaman bulduğumda kendime yemek yapıyorum.





En iyi yaptığınız yemek ne?

Et pişirmeyi çok seviyorum. Izgara, mangal, sote her türlü çeşidini yapmaktan keyif alıyorum. Bu proje sezon finali verdiğinde mutfakla ilgili bir workshop’a katılmak istiyorum. Sevdim çünkü bu işi. Ayrıca pasta yapmayı da öğrendim; süslemeler dahil çekimler sırasında iki tane yaptım.