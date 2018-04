“Hayat bana çekingen olma lüksü vermedi”

Önce model olarak çıktı karşımıza, sonra oyuncu. Ardından asıl gönül verdiği mesleğe adadı kendini ve şarkılarıyla tanıştık. Buna daha yeni alışmışken, hop Survivor adasına gitti. Artık Gökhan Keser’i daha yakından tanımak gerek...

Yazı: Sinem Gürleyük



27 yaşında genç, yakışıklı, on parmağında on marifet… Üstelik de gerçekten kaprissiz, rahat, eğlenceli, mutlu, mütevazı… Çekime gitmeden önce daha önce onunla çekim yapan ve tanıyan pek çok insandan ‘Çok iyi bir insan tanışınca sen de çok seveceksin’ cümlesini duydum. Genelde çekim öncesi ünlü isimlerle ilgili çok da iyi cümleler duymadığımdan şaşırmadım değil. Haksız değillerdi. Bütün ekip, Gökhan’a bayıldı. İlk kez çekime gelen asistanlarımız onun sayesinde mesleğimizi daha çok sevdi. Peki, kim bu adam? Aslen Rizeli ama 1987 yılında İzmir’de doğmuş. 14 yaşında modelliğe başlamış. Modellikteki başarısına rağmen bir yandan oyunculuk bir yandan da şan dersleri almış. Asıl çıkışını ise ‘Selena’ dizisiyle yaptı. 2011 yılında ilk single’ını çıkararak çok sevdiği müzik dünyasına adımını attı. Bir sene sonra da kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Bu sene de ‘Survivor’la kendini tüm Türkiye’ye tanıttı, sevdirdi. Onun için müzik yapmak ayrı bir köşede duruyor; “Kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim iş şarkı söylemekti. Hep onun ateşiyle büyüdüm. Müzik olmazsa eksik kalırım, mutsuz, huysuz bir insana dönüşürüm” diyor. Ama oyunculuğu da silip atmıyor. Hepsini bir bütün olarak görüyor ve birlikte yürümesinde bir sakınca görmediğini söylüyor. Önümüzdeki günlerde bir single ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Keser’e bayılan kadınlar için onu çok da fazla giydirmeden bir çekim yapmaya karar verdik. Ada günlerinin ardından onu özleyenlere hediyemizdir…



Alışabildiniz mi şehre?

Dokuz yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Daha önce İzmir’deydim hep. İstanbul’a tam alışmış biri miyim bilmiyorum bu yüzden. Ama Dominik’te kaldığım süre içerisinde İstanbul’un şikayet ettiğim en kötü yanlarını bile çok özlediğimi biliyorum.



Adayı özlüyor musunuz?

Bir ay oldu geleli ve esas orada kaldığım 116 gün boyunca özlediğim şeylere doyamadım. Adayı özlemiyorum ama Acun Abi’yi ve orada bizimle vakit geçiren Acun Medya çalışanlarını çok özlüyorum.



En çok neye canınız sıkıldı adadayken?

Biz oradayken burada olan bitenden habersizdik. Döndükten sonra Soma faciasını öğrendiğimde çok üzüldüm. Bir anda o kadar kayıp haberi ağır geldi.



Döndüğünüzde çıkan haberleri okuduğunuzda ya da gördüğünüz ilgi karşısında şaşırdığınız şeyler oldu mu?

Şaşırmadım aslında ama çok mutlu oldum. Demek ki kendimi doğru ifade edebilmişim diye düşündüm. Ben orada şeffaf kaldım. Neysem hep o oldum. Ne mutlu bana ki bu da karşı tarafa aynı şekilde yansımış.



Tekrar gider misiniz Survivor’a?

Şu an yeni geldiğim için bunu düşünmek bile istemiyorum. Zor bir süreç yaşayacağımızı orada biliyordum ama bu kadar zor olacağını tahmin bile edemezdim. Gittiğime hiç pişman değilim. Hayatın en önemli kararlarının verildiği yaştayım. Ben Survivor’dan kendi hayat deneyimimi aldım. Bundan sonraki hayatıma da yaşadığım bu deneyimin çok güzel yansıyacağını düşünüyorum ve hissediyorum.