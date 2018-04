"Hayatımın amacı çocuklarım"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Demet Kutluay mutlu bir yuvanın, mutlu çocukların mimarı. Eşini ve çocuklarını hayatının merkezine oturttuğunu söyleyen Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer’le keyifli bir gün geçirdik.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Murat Sargın

Styling: İrem Akalın

Styling Asistanları: Melike İlanku-Özlem Şahin

Mekan için Party Kids’e teşekkür ederiz.





Demet Kutluay; kariyerinin zirvesine ulaşmış bir model, dünya güzeli çocukların sahibi bir anne ve çok aşık bir eş. Kutluay’ın hayatının kısa özetini yazdım size. Kuralcı ama çocuklarını şefkat ve sevgiyle büyüten bir anne o. Disiplinli ama katı değil, kurallarla büyüyen, özgüven sahibi çocuklar yetiştiren Kutluay, çocuklarını hayatının merkezine oturtmuş: “Çocuklarım doğduktan sonra ‘Ne için yaşıyormuşuz ve tüm bunları neden yapıyormuşuz?’ dedim gerçekten. Şimdi hayatımın bir amacı var. Yemek yerken bile kendi fitliğimi değil, onlarla daha uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmenin peşindeyim artık. Çünkü biliyorum ki büyüdüğünüzde de anne ve babaya çok daha fazla ihtiyaç duyabiliyorsunuz.” Anne olmadan önce, daha bencil bir insan olduğunu da söyleyen Kutluay’ın annelikten önce bencilliğini kıran bir dönüm noktası daha var; İbrahim Kutluay! Çekim sırasında bulunduğumuz mekana minik bir ziyaret gerçekleştiren eşini büyük bir heyecan ve sevgiyle karşılayan Demet Kutluay’la çocuklarını, evliliğini ve kurallarını konuştuk.



İrem ile Ömer nasıl bebeklerdi?

Biz İrem’i büyük bir heyecanla ve istekle bekliyorduk. İrem doğduğunda her şeye çok hazırdık. Kolik olduğu için biraz sancılı dönemler geçirdik ama her şeye rağmen çok mutluyduk. O kadar isteyerek anne olmuştum ki kızım geceleri ağlamasın diye sürekli ayakta dolaşarak, uyumasını sağlıyordum. Çamaşır makinesi elektrikli süpürge, fön makinesi… Onu rahatlatacak her yöntemi deniyordum. Hamileyken Simply Red’in bir albümü vardı, hep onu dinlerdim. O müziği açıp kucağımda onunla dans ettiğim anda sakinleşiyordu. Şu anda bunları yap deseler belki yapamam ama o anda başka bir gücüm vardı.



Destek alıyor muydunuz?

Annem ve kayınvalidem de destek oldu her zaman. Bir dadımız vardı ama birebir, ben hep yanlarındaydım. Çocuklarımın her şeyini kendimin yaptığımı söyleyebilirim. İrem doğduğu günden itibaren onu ben yıkadım, ben giydirdim. Hatta ben biraz sabırsız ve çabuk sinirlenebilen biriyim. Ama bebeklerimi doğurduktan sonra sanki ruhum sakinleşti. Hiçbir şeyden şikayet etmeyen biri oldum. Bu çok enteresan... Bence Allah’ın bir hediyesi. Çünkü gerçekten bazen yıpratıcı süreçler yaşayabiliyorsunuz. Ve bunlar hiçbir anne adayına söylenmiyor. Hep şöyle bir tablo çiziliyor; bebeğini doğuracaksın, eve geleceksin ve güllük gülistanlık bir hayatın olacak. Halbuki yok böyle bir hayat. Elbette çok keyifli ama kimse zor yanlarını anlatmıyor. Göğüslerin ne kadar çok yara olduğundan ve emzirirken bunun ne kadar canını acıtacağından kimse söz etmiyor. Tecrübesizlikle pek çok hata yaptım. Ama hepsini kolay algıladım ve annem ile kayınvalidem yanımda olduğu için her şeyi daha rahat atlattım. İrem doğduktan sonra üç ay ikisi de bizde kaldı. Bu büyük bir lükstü.



Anladığım kadarıyla Ömer’de hayat sizin için daha kolaydı.

İrem’e göre Ömer kolay bir bebekti. Belki ikinci çocuk olduğu için, belki de ben rahatladığım için… Çünkü annenin bütün elektriği, enerjisi çocuğa yansıyor. Annenin morali bozuksa bebek de huysuz oluyor. Bu İngiltere’de yapılan bir araştırmayla da kanıtlanmış. Anne ve bebeklerin ayrı ayrı elektroları çekilmiş. Karıştırmışlar, eşleştirdiklerinde anne ve bebeğin elektrolarının aynı olduğu ortaya çıkmış. Ömer’de biraz daha rahatlamış ve tecrübeli olduğum için, kendi adıma daha kolay bir bebeklik geçirdiğini söyleyebilirim. Ömer doğduktan sonra biri kucağımda diğeri paçamda uyuyorduk biz. Ben beş ay İrem’de, beş ay da Ömer’de yastık yüzü görmedim. İkisini de ilk beş ay koynumda uyuttum. Ve onlar rahat uyusunlar diye hep koltukta oturarak yaptım bunu. Onlar uyurken ben sadece aralarda kestirdim diyebilirim. Ben kestirirken annemler etrafımıza yastıktan bariyer örer, bebeklerime bir şey olmasın diye başımda nöbet tutarlardı. Ama bunları gerçekten şikayet etmek için anlatmıyorum. Hiçbir şey bana bundan daha fazla haz veremez.



Annelerin çektiğini hayatta kimse çekmiyor gerçekten…

Ama bunu çile ya da çekmek olarak görmüyor insan. Çok isteyerek çocuk sahibi olunca belki de böyle oluyor. Bir de keyifli ve huzurlu bir evliliği varsa insanın…