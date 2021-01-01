Kahkahasıyla enerji saçan, pozitif, neşeli, sıcak, esprili ve bıcır bıcır bir kadın! Hazal Türesan, üzerinizde resmen sakinleştirici etkisi yapıyor ve güzelliğin bir kez daha enerji meselesi olduğunu hatırlatıyor insana. Biz onun farklı yüzlerini keşfetmek için çıktığımız yolda, sezon makyajından aldık ilhamımızı...

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Feray Kanpolat

Makyaj: Orbay Baş/Mac ürünleriyle

Saç: Eedem Gül/Magg Saç Sanat

Fotoğraf Asistanı: Burak Elmalı

Makyaj Aistanı: Batuhan Gürler



İlk oyunculuk deneyimini Unutma Beni dizisiyle yaşayan, Tatlı İntikam, Kara Para Aşk, Yeniden Başla ve Deniz Yıldızı’yla oyunculuğunu pekiştiren Hazal Türesan, şu sıralar Fazilet Hanım ve Kızları’nın Yasemin’i olarak dikkatimizi çekiyor. Hep gülünecek bir şey bulmayı başarabilen kadınlardan o. Kendi tabiriyle, deli gibi kahkaha atıyor mesela. “Dün gece setten eve gelince sizin için yaptım” diyerek koca bir kutu cupcake’le sizi karşılayan biri aynı zamanda. Nazik jesti, kocaman gülümsemesi ve esprileriyle tüm çekim ekibinin gönlünde kocaman bir yer kapladı kendisi. Onun güzellik sırlarını öğrenmek için çıktığımız bu yolda, sırrını keşfetmemiz güç olmadı; güzellik insanın enerjisiyle bütün bir kavramdan başka bir şey değil!







Çok pozitif, enerjik ve neşeli bir insansınız. Bunu nasıl başarıyorsunuz, hayat mottonuz ne?

Hayat çok güzel ama bazen zor, bazen anlaşılmaz; kolaylaştırmak lazım. Her olumsuzluktan iyi bir şey çıkaramasam da en azından gülünecek bir şey bulmaya çalışırım ve deli gibi kahkaha atarım. Enerjim yerlerdeyse insan içine çıkmamaya çalışırım. Kimse beni taşımak zorunda değil çünkü. Beni tanıyanlar bilir; her zaman derim ki ‘Her şey güzel olacak...

İnanıyorum ben.’



Bir oyuncu olarak yeni bir karakter yaratmanın en çok hangi yanını seviyorsunuz?

Benden yeni bir şey, okuduklarımdan, izlediklerimden, şahit olduğum hayatlardan yepyeni şeyler keşfetmek o kadar keyifli ki... Bir yanıyla insanlara ‘aaa aynı ben’ dedirtmek, bir yanıyla da kimseye benzemeyen birini ortaya çıkarmak keyifli.



En çok nelerden ilham alırsınız? Ruhunuzu ve oyunculuğunuzu beslemek adına neler size ilham verir?

Bazen bir şarkıdan, bazen bir jestten, hayatın bir anından, bir kitaptan, filmden, doğadan... O kadar değişir ki! Dostluklarım, ailem de besler ruhumu. Gözlerimi kapayıp hayal ederim bazen de.



