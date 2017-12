Oyunculukta geçirdiği dolu dolu yedi yılın ardından kendine de işine de olabildiği kadar hakim bir şekilde yolunda ilerliyor. Hazar Ergüçlü, Altın Koza’da aldığı ödülü de yanına koyarak ve ayaklarını yere oldukça sağlam basarak, yeni dizisi Hayat Sırları ile bir kez daha ekrana geliyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Semih Kanmaz

Styling: Pınar Aytaş

Saç: Mehmet Menteş

Makyaj: Melis İlkkılıç/Avon ürünleri ile

Makyaj Asistanı: Hidayet Korkmaz



O kadar samimi, tatlı bir ses tonu ve konuşma tarzı var ki, anlattığı ‘dürüstlük aramak, samimiyet aramak ne kadar doğru acaba?’ cümlesine takılıyorsunuz istemeden. Evet aramamalı ama o bunu söylerken oldukça samimi bize kalırsa. Dünyaya olmadığı bir şey gibi bakmaktan kaçınan, öfkeden neşeye her duyguyu bastırmadan yaşamak gerektiğine inanan, kendinin, içinde bulunduğu ortamın farkında olmak için üstün çaba gösteren, haliyle arada bir gelgitleri olan ve bir de üzerine kendini bolca dövdüğünü söyleyen bu harika kadının röportajına sondan başlıyoruz öyleyse. Röportaj bittiğinde; “Bu kadar hissettiğim gibi konuşmaya gerek var mı, bunu insanlar öğrense ne olur öğrenmese ne olur, sadece beklenenleri söylemeli miyim ve konu kapanmalı mı, yoksa kendim mi olmalıyım, ne gerektiriyor bu piyasa, ne gerekiyor hiç bilmiyorum. Böyle bir burukluk oluyor her röportajdan sonra. Acaba kime neyi haykırıyorum?” deyiverdi. Çok tatlı değil mi?



Kıbrıslı olduğunu, ailesinin halen orada yaşadığını, iki abisi olduğunu, oynadığı dizileri, ‘92 doğumlu bir Oğlak olduğunu büyük ihtimalle biliyorsunuz. Bu kez onun iç dünyasına bir yolculuk yapmaya hazır mısınız?







Harika bir ödülünüz var, çok yeni sahibi olduğunuz! Altın Koza Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü. Ne hissettirdi bu ödül size?

Çok onere oldum, şahane bir motivasyon gerçekten. Duyduğum anda ise çok bilinçli olduğumu söyleyemeyeceğim; çok heyecanlıydım, bacaklarım titriyordu. ‘Adım anons edildi ama bu neydi şimdi?’ gibisinden düşünceler geçti aklımdan. Halil’in (Babür) ödülüne sevinmekten o arayı kaçırdım. Panik olduğum, heyecanlandığım, karambol bir andı. Kendimde değildim sanki, yaşandı bitti bir anda.



Kar filminde canlandırdığınız Müzeyyen çok özel bir karakter. Onu arkasından nasıl anıyorsunuz şimdi?

Evet, hiç canlandırmadığım gibi bir karakterdi Müzeyyen. Tırnak içinde belirtmek istiyorum, gördüğümüzde yolumuzu değiştireceğimiz tipte biri. Son derece aykırı, hayatında cinsellik ve uyuşturucunun yeri olan, toplum kurallarının tamamen dışında, kurallara aykırı yaşayan, umursamaz... Benim için böyle bir karakteri canlandırmak çok keyifli oldu. Açıkçası ben kusurlu şeyleri çok daha değerli ve sahici buluyorum. O yüzden bu karakteri oynayacağımı duyunca delirmiştim. Bir de her oyuncuya nasip olmuyor bu kadar farklı karakterler canlandırmak. Ben çok şanslıyım bu konuda. Müzeyyen benim uğurum.



Ödül almak aklınızın bir köşesinden geçiyordu o zaman belki de...

Hayır açıkçası. Ben bambaşka bir yerden değerlendiriyorum filmleri. Çünkü ilk senaryoyu okuduğunuzdaki sizle o filmi çekip bitirdiğinizdeki siz aynı insan olmuyorsunuz. Sonra festivalde izleyen siz de aynı siz olmuyorsunuz. Benim için bambaşka bir şeye dönüştü...



Filmler, festivaller, ödüller... Sizi tanıdığımızdan beri hep güzel anıyoruz. Hayat size nasıl bir enerji sunuyor ve siz onu neresinden alıyorsun?

O enerjiyi aslında ben yaratıyorum. Hayat bizim yarattığımız bir şey bence. Bizimle birlikte var olan bir şey.







Şans mı o zaman bunun adı? Baksanıza Derviş Zaim ile başlayan ve sonrasında hiç de sıradan olmayan isimlerle çalışma fırsatı yakalamışsınız hep...

Daha dün arkadaşımla konuşuyorduk bu konuyu; ben 15 yaşıma kadar hayal etmişim hayatımı. Daha sonrasında da olacağına hiç inanmadan istedim sadece bazı şeyleri. Tamamen tesadüf hepsi. Şu anda doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Bir şekilde yolumu bulmuşum ama bu bilinçli tercihlerle olmadı. Çalıştığım isimler de evet şansımı doğruluyor. Mor ve Ötesi’nin Tamiri Mümkün Kalbinin şarkısında diyor ya ‘fark etmeden isteyince gerçekleşir hayallerin...’ diye, öyle biraz benimki sanırım.



Yılın ilk günü doğan bir insan acaba hayatta da hep önde mi koşuyor? Doğuştan torpil mi yoksa sizinki?

Evet ben o gazeteye çıkan yeni yıl bebeklerindenim. Ancak torpilli olduğumu sanmıyorum, çok da çirkin bulunurdum mesela. İçinde bulunduğum koşullara ulaşmak kolay olmadı, hatta çok zor oldu. İnsanlar, sektör beni zorladı. Şartlar öyle kolay değildi anlayacağınız.



Gazeteci bir anne-babanın çocuğu olmak aslında benim oturduğum yere sizi yabancılaştırmıyor olmalı. Siz gazeteci olsaydınız kendinize ne sorar, size dair mutlaka insanlara neyi okutmak isterdiniz?

Evet ben de çok ilgiliydim, hatta olabilirim dediğim mesleklerden biriydi. Ancak hiç düşünmemiştim bu sorunun yanıtını. Kendime, bilinçli olmaya çalıştığım için sahip çıkan birisiyim ama öyle barışık bir tip değilimdir kendimle. Mesela dışarıdan çok aykırı görünmeme rağmen, bir sürü arkadaşıma göre, ‘Hazar eser, gürler, hiç takmaz’ şeklinde bir imajım olmasına rağmen biliyor musunuz benim yaşama sebebim başkalarının düşünceleri! Sadece beni farklı yapan bunu biliyor olmam ve bunu kırmaya çalışıyor olmam. Bu benim omzuma yük olarak bile biniyor.



Zaman kavramı ile aranız nasıl?

Eskiden çok kovalıyordum. Zaman kaçacak ve ben bir sürü şey kovaladığım halde kaçıracağım noktasındaydım. Artık değil. Belki de küçük dertlerle meşgul olduğumdan. Ölümsüzlüğüme inanacak noktaya geldim. Ölümü, uzaklığı, zaman kaybedişi eskisi kadar düşünmüyorum. Artık kaçmıyor biraz daha içinde yüzdüğüm bir noktadayım. Ama şimdi de başka başka detaylar görmeye başladım.