“Hep aşk vardı”

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Yıldız Kenter’in dediği gibi “Hep aşk vardı” diyor Özge Borak, “Her şeyde var…

Fazla iyilik, fazla düzgünlük, marazsız bir hal hal, hep pozitif olma durumu sizi sıkar mı bazen? Yok, hayır beni sıkmaz, ama kimilerine sıkıcı gelmesini de anlıyorum. Belli bir kişilik yapısı var ortada; neye kızar, neye kızmaz belli. İnişleri çıkışları yok. Kusursuza yakın. Özge Borak; düzgün olmaktan öte, adalet duygusu gelişmiş, iyi bir ailenin iyi yetiştirilmiş kızı. Doğal bir güzellik ve her konuda yapmacık olmaktan uzak…



Onu bugüne kadar dizilerde gördük, reklamlarda izledik, ama hiç gözümüzde star mertebesine yükseltmedik… Aslına bakarsanız, gerçek anlamda fark etmemiz ve tanımamız ‘Eyvah Eyvah’ filmine denk geldi. Ve tabii ki Ata Demirer’le evlenmesine… Ünlü komedyenin kiminle evleneceği hep bir merak konusuydu. Ve bir anda Özge Borak çıktı karşımıza. Onlar sadece 17 günlük evliyken yapıldı bu röportaj ve çekim. Tüm enerjisiyle, neşesiyle, yeni gelin keyfiyle bizimle bir araya geldi güzel oyuncu.



