Yıldız Kenter’in dediği gibi “Hep aşk vardı” diyor Özge Borak, “Her şeyde var…
Fazla iyilik, fazla düzgünlük, marazsız bir hal hal, hep pozitif olma durumu sizi sıkar
mı bazen? Yok, hayır beni sıkmaz, ama
kimilerine sıkıcı gelmesini de anlıyorum.
Belli bir kişilik yapısı var ortada; neye
kızar, neye kızmaz belli. İnişleri çıkışları
yok. Kusursuza yakın. Özge Borak; düzgün
olmaktan öte, adalet duygusu gelişmiş, iyi
bir ailenin iyi yetiştirilmiş kızı. Doğal bir
güzellik ve her konuda yapmacık olmaktan
uzak…
Onu bugüne kadar dizilerde gördük,
reklamlarda izledik, ama hiç gözümüzde
star mertebesine yükseltmedik… Aslına
bakarsanız, gerçek anlamda fark etmemiz
ve tanımamız ‘Eyvah Eyvah’ filmine
denk geldi. Ve tabii ki Ata Demirer’le
evlenmesine… Ünlü komedyenin kiminle
evleneceği hep bir merak konusuydu.
Ve bir anda Özge Borak çıktı karşımıza.
Onlar sadece 17 günlük evliyken yapıldı
bu röportaj ve çekim. Tüm enerjisiyle,
neşesiyle, yeni gelin keyfiyle bizimle bir
araya geldi güzel oyuncu.