Hepimizin içinde ‘Hatice Sultan’ var!

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Onu, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hep ağlarken görüyoruz.

İstanbul’un bir türlü kıştan ayrılamadığı ama bir yandan bahara da sıkı sıkı tutunduğu günlerden birinde Selma Ergeç ile kapak çekimimiz için bir araya geldik. Yanında köpeği Wicky ile içeri girdi. Kocaman gülümsemesiyle herkesi tek tek öperek, tanışarak çekim için hazırlanmaya başladı. Bazen ne yapacağını asla kestiremediğiniz insanlar olur hayatta. Selma Ergeç de onlardan biri çünkü içinde farklı kişilikler taşıdığını söylüyor. Çekim günü onun anlatımıyla ruh hali şöyleydi; “Mesela bu sabah tatlı ve şekerdim, sonra gıcık ve sinirli oldum, ardından mutsuz ve hüzünlü… Bir ara kimseyle konuşmak istemedim, sonra çok konuşmak istedim. Bu devamlı değişen bir şey. Ama bu her insanda böyledir.” Sonra konu Meral Okay’a geliyor bir anda bütün ruh hali değişiyor, kelimeler boğazında kalıyor, konuşamıyor, ağzından çıkan zorla birkaç cümle oluyor… Hatice Sultan karakterini günümüze taşıyan Okay’ı büyük bir saygı ve derin bir hüzünle anıyor Selma Ergeç. Bu sırada içindeki duygusal kadın bir anda ortaya çıkıyor: “Dışavurumcu ve duygusalım bu aralar. Buna anlam veremiyorum ama öyleyim. Sebebi Hatice Sultan olabilir…”



