Onu, ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hep ağlarken görüyoruz.
İstanbul’un bir türlü kıştan ayrılamadığı ama bir yandan
bahara da sıkı sıkı tutunduğu günlerden birinde Selma
Ergeç ile kapak çekimimiz için bir araya geldik. Yanında
köpeği Wicky ile içeri girdi. Kocaman gülümsemesiyle
herkesi tek tek öperek, tanışarak çekim için hazırlanmaya
başladı. Bazen ne yapacağını asla kestiremediğiniz insanlar
olur hayatta. Selma Ergeç de onlardan biri çünkü içinde
farklı kişilikler taşıdığını söylüyor. Çekim günü onun
anlatımıyla ruh hali şöyleydi; “Mesela bu sabah tatlı ve
şekerdim, sonra gıcık ve sinirli oldum, ardından mutsuz ve
hüzünlü… Bir ara kimseyle konuşmak istemedim, sonra
çok konuşmak istedim. Bu devamlı değişen bir şey. Ama
bu her insanda böyledir.” Sonra konu Meral Okay’a geliyor
bir anda bütün ruh hali değişiyor, kelimeler boğazında
kalıyor, konuşamıyor, ağzından çıkan zorla birkaç cümle
oluyor… Hatice Sultan karakterini günümüze taşıyan
Okay’ı büyük bir saygı ve derin bir hüzünle anıyor Selma
Ergeç. Bu sırada içindeki duygusal kadın bir anda ortaya
çıkıyor: “Dışavurumcu ve duygusalım bu aralar. Buna anlam
veremiyorum ama öyleyim. Sebebi Hatice Sultan olabilir…”