"Hepsi kadın, hepsi Nur..."

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Gişe Memuru’nda ‘kadın’ ve Muhteşem Yüzyıl’da ‘Mahidevran’…

Nur Aysan, Aşk-ı Memnu’daki Peyker’le tanıtmıştı kendini. Şimdiyse Kurtlar Vadisi Filistin, Gişe Memuru ve Muhteşem Yüzyıl’la yeniden gönülleri fethetmeye geliyor. Her projede tamamen farklı rollere bürünen Aysan; “Birbirinden farklı karakterleri canlandırdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Biri İsrailli, biri Çerkez, biri Türk, hepsi ayrı arka planlarda yetişmiş ve hepsinin de birbirinden farklı tepkileri var. Ama sonuçta hepsi kadın…” diyor. Peki ya kameralar durduğu andaki Nur nasıl biri?



‘Kurtlar Vadisi Filistin’ filminde bizi neler bekliyor?

Bol aksiyon, macera, hüzün, sevinç… Filmde, Gazze’ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin’e gidiyor. Yapacakları belli; bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutanı ele geçirmek. Ancak Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefi ne adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar’ı bazı sürprizler bekliyor. İsrailli komutan Moşe’nin gaddarlığı ve teknolojik imkanlar işleri zorlaştırıyor. Polat, Moşe’ye ulaşmaya çalışırken, Filistin’de masum insanların nasıl öldürüldüklerini görüyor. Çünkü acımasız komutan, köyleri yıkıyor, çocukları öldürüyor ve Polat’a yardım eden herkesi hapse atıyor. Tüm bunları izleyeceğiz bu filmde.



Simone nasıl bir karakter?

İsrail asıllı, Amerikalı bir kız. Filistin’e gitmesiyle, aslında ona öğretilenlerin hiç de doğru olmadığıyla yüzleşiyor ve ciddi bir değişim yaşıyor. Zaten duygusal yönden de zayıf bir karakter, ilaçların arkasına sığınıyor. Hümanist bir kadın. Amerikalı olmasından kaynaklanan kuralları ve prensipleri var. Burnunun dikine gidecek kadar da vurdum duymaz…



‘Aşk-ı Memnu’da çok sakin bir karakteri canlandırdınız. Simone size neler kattı?

Simone benim hayatımı değiştirdi. Kendi içime yolculuk yapmamı sağladı. Simone değişim yaşarken, onun evrelerini ve sorgulamalarını ben de yaşadım. Tam da bu nedenle, oyunculuk anlamında çok fazla geçişler yaşattı bana diyebilirim. Ayrıca takdir edersiniz ki konaktan zindana düşmek insanı olgunlaştırıyor.



