Gişe Memuru’nda ‘kadın’ ve Muhteşem Yüzyıl’da ‘Mahidevran’…
Nur Aysan, Aşk-ı
Memnu’daki
Peyker’le
tanıtmıştı
kendini.
Şimdiyse Kurtlar Vadisi Filistin, Gişe
Memuru ve Muhteşem Yüzyıl’la yeniden
gönülleri fethetmeye geliyor. Her
projede tamamen farklı rollere bürünen
Aysan; “Birbirinden farklı karakterleri
canlandırdığım için kendimi şanslı
hissediyorum. Biri İsrailli, biri Çerkez,
biri Türk, hepsi ayrı arka planlarda
yetişmiş ve hepsinin de birbirinden
farklı tepkileri var. Ama sonuçta hepsi
kadın…” diyor. Peki ya kameralar
durduğu andaki Nur nasıl biri?
‘Kurtlar Vadisi Filistin’ filminde bizi neler
bekliyor?
Bol aksiyon, macera, hüzün, sevinç… Filmde,
Gazze’ye insani yardım malzemeleri götürmeye
çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine
Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin’e gidiyor.
Yapacakları belli; bu baskının askeri planlayıcısı
ve yürütücüsü olan İsrailli komutanı ele geçirmek.
Ancak Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde
hedefi ne adım adım yaklaşmaya çalışan Polat
Alemdar’ı bazı sürprizler bekliyor. İsrailli komutan
Moşe’nin gaddarlığı ve teknolojik imkanlar işleri
zorlaştırıyor. Polat, Moşe’ye ulaşmaya çalışırken,
Filistin’de masum insanların nasıl öldürüldüklerini
görüyor. Çünkü acımasız komutan, köyleri yıkıyor,
çocukları öldürüyor ve Polat’a yardım eden herkesi
hapse atıyor. Tüm bunları izleyeceğiz bu filmde.
Simone nasıl bir karakter?
İsrail asıllı, Amerikalı bir kız. Filistin’e gitmesiyle,
aslında ona öğretilenlerin hiç de doğru olmadığıyla
yüzleşiyor ve ciddi bir değişim yaşıyor. Zaten
duygusal yönden de zayıf bir karakter, ilaçların
arkasına sığınıyor. Hümanist bir kadın. Amerikalı
olmasından kaynaklanan kuralları ve prensipleri
var. Burnunun dikine gidecek kadar da vurdum
duymaz…
‘Aşk-ı Memnu’da çok sakin bir karakteri
canlandırdınız. Simone size neler kattı?
Simone benim hayatımı değiştirdi. Kendi içime
yolculuk yapmamı sağladı. Simone değişim
yaşarken, onun evrelerini ve sorgulamalarını
ben de yaşadım. Tam da bu nedenle, oyunculuk
anlamında çok fazla geçişler yaşattı bana
diyebilirim. Ayrıca takdir edersiniz ki konaktan
zindana düşmek insanı olgunlaştırıyor.