Her kadın güçlüdür

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Ne kadar güçlü, ne kadar pozitif, ne kadar güzel bir kadın Deniz Uğur.

Her gün bir yenisini duyuyoruz; kadına karşı şiddet, töre cinayeti, tecavüz, fuhuş, cinsiyet ayrımcılığı… Dinsel, kültürel nedenlerle, yılda iki milyondan fazla kız çocuğunun genital organına zarar verildiğini biliyor musunuz? İstatistiklere göre, 15-45 yaş arası kadınlar kanser ya da trafik kazası gibi nedenlerden çok erkek şiddeti sonucu hayatını kaybediyor ya da sakat kalıyormuş. Ve tüm bunlar olup biterken, yine bir Kadınlar Günü geldi… Biz de kadınız. Ekibimizin büyük çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor. Ezilen, kırılan kadını bizden iyi kim anlayabilir dedik, Kadınlar Günü için bu kez çok özel bir şey yapalım istedik. Yıllardır yapar dururuz zaten...



