Ne kadar güçlü, ne kadar pozitif, ne kadar güzel bir kadın Deniz Uğur.
Her gün bir yenisini
duyuyoruz; kadına karşı
şiddet, töre cinayeti,
tecavüz, fuhuş, cinsiyet
ayrımcılığı… Dinsel,
kültürel nedenlerle, yılda iki milyondan
fazla kız çocuğunun genital organına zarar
verildiğini biliyor musunuz? İstatistiklere
göre, 15-45 yaş arası kadınlar kanser ya da
trafik kazası gibi nedenlerden çok erkek
şiddeti sonucu hayatını kaybediyor ya da
sakat kalıyormuş. Ve tüm bunlar olup
biterken, yine bir Kadınlar Günü geldi…
Biz de kadınız. Ekibimizin büyük
çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor.
Ezilen, kırılan kadını bizden iyi kim
anlayabilir dedik, Kadınlar Günü için
bu kez çok özel bir şey yapalım istedik.
Yıllardır yapar dururuz zaten...