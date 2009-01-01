Sahnedeki duruşu ve yorumculuğuyla sanat dünyasında farkını rahatça ortaya koyan isimlerden Zuhal Olcay, ‘Başucu Şarkıları 3’ albümünün konserlerini sürdürürken yeni bir diziyle ekrana geleceğini müjdeliyor.

Röportaj: Gülru İncu

2009’dan beri müziğe ara vermiştiniz. Kısa süre önce ‘Başucu Şarkıları’ albümlerinin üçüncüsünü yayınladınız. Şarkıları nasıl seçtiniz?

Evet, biraz ara oldu ama sahne çalışmalarımız devam etti ve bu arada da albüm hazırlıklarını sürdürdüm. Şarkıları seçerken ben, menajerim ve müzisyen arkadaşlarımla çok şarkı dinledik, fikir alışverişlerinde bulunduk.

Bugüne kadar hem yorumlarınız hem şarkılarınız çok sevildi. Hangileri sizin için daha özel?

Her albümde birkaç gözde şarkım oluyor elbette ama sonuç olarak bunu dile getirmek istemem. Bazen çok gönlümde yer eden bir şarkı dinleyicisinde karşılık bulmamıştır. Bu tuhaf bir durum tabii ama ne yapacaksınız?

Son zamanlarda sinema, dizi ve tiyatro çalışmalarına ara verdiniz. Bu yıl sizi yeni projelerde izleyebilecek miyiz?

2016-2017 sezonunda yeni bir tiyatro projemle sahnede olacağım ve bu beni çok heveslendiriyor. Bu ay da yeni bir dizi için kamera karşısında olacağım. Bu arada konserlerim devam ediyor.

Sahnede teatral bir duruşunuz var. Şarkı söylemekle oyunculuğun benzer yanları var mı sizce?

Oyunculuk ve şarkı söylemek benim için bir bütün. Şarkılar hikayeleri olan birer küçük monolog ve ben de o hikayelerin baş kişisi olarak anlatıyorum onları ama müzikli bir dille.

Ruh hallerinizi müziğinize nasıl yansıtıyorsunuz?

Bazı sanatçılar en olumsuz zamanlarda en başarılı işlerine imza attıklarını düşünür... Sahne sanatlarıyla uğraşanlar bilirler, hayatınızdaki olumsuzluklar çoğu zaman sahnede sizin yaratıcı kaynağınız olur. Bu bir şans ama kullanmasını iyi bilmek gerekiyor.

Hayatınızda nasıl bir dönemden geçiyorsunuz?

Mutlu musunuz, büyük değişimler yaşıyor musunuz ya da hayattaki duruşunuzdan memnun musunuz? Sakin ve huzurlu olmaya çalışıyorum. Sonuçta hayat bir mücadele. Acılar çok. İnsanlık pek de iyiye gitmiyor hem de hiçbir yönden. İnandığım yolda yürümeye, üretmeye ve yaşamda kalmaya çalışıyorum. Umudu korumak bile başlı başına bir çaba gerektiriyor ama umut olmalı, başka çare yok.