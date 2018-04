Her şeyi tek başıma yaptım

Oyunculuğu, ilişkileri, evliliği, annesinin gözlerinin görmüyor olması, kızının erken doğumu, tedavi süreci, boşanması ve tekrar aşık olması... Evet bunlar çok konuşuldu. Peki ya şu an? Ceyda Düvenci ile biraz kişilik analizi yaptık; biraz hayat tarzı, biraz da yaşadıklarından sonra dönüştüğü kadını konuştuk...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Murat Sargın



Kendinizle en çok hangi konuda gurur duyuyorsunuz?

Her şeyi tek başıma yaptım, galiba en çok bununla gurur duyuyorum.

19 yıldır gerçekten hiç kimseye eyvallahım olmadan, hiç kimseye bağımlı olmadan yaptım her şeyi. Alnımın teriyle, yokluğu da yaşayarak varlığı da yaşayarak... Güçlü olduğum için, ayakta durabildiğim için, kendime ve hayatıma sahip çıkabildiğim için ve sıfırdan yaratabildiğim için kendimle gurur duyuyorum.



Peki kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şanslı, şanssız, umutlu, hırslı...

Bu öyle tek kelimeyle özetlenecek bir şey değil galiba. Dedim ya, güçlüyüm... Hayatın kötü anlarından ya da başıma gelmiş talihsizliklerden güçlü çıkmayı başarabilmiş bir kadınım. Yılmamayı tercih ediyorum hayatta. Evet üzüldüğümde çok üzülürüm, kahrolurum. ‘Dimdik dururum, ağlamam, üzülmem’ gibi kuralları olan bir kadın değilim. Sevindiğimde de çok sevinirim. Aslına bakarsanız duygularımın hakkını fazlasıyla vererek yaşarım. Konu ne olursa olsun kendi üstüme düşeni yaptığımdan emin olmak isterim. Sonuç ne olursa olsun her anlamda mücadeleciyim.