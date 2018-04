Her tarzdan biraz biraz

Ekranda göründüğü kadar sert ve mesafeli değil, tersine sıcak, doğal ama içe dönük bir yanı var güçlü bir şekilde hissettiğiniz. Hayat felsefesinin biraz Kafkavari olduğunu itiraf ediyor o da. Objektif karşısında ise bambaşka biri. Öykü Serter’le buluştuk ve hayatın her renginden konuştuk.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri



İki dakika önce başka bir şeyden bahsederken, objektife baktığı an bambaşka biri olabiliyor. ancak çok deneyimli oyuncularda görebildiğiniz bu ‘role soyunma’ halini hayretle izliyorsunuz ama o yılların deneyimiyle öyle rahat, öyle kendi gibi ki…



Yıllar önce ‘5T5’ programıyla tanıyıp çok sevmiştik Öykü Serter’i -ki kendisi de bu programın ilk göz ağrısı olduğunu söylüyor her zaman. Özgürdü, sıcaktı, en önemlisi farklıydı... Yıllar geçti aradan. Zaman zaman göründü, zaman zaman kayboldu ama hep uyarlama formatların başarılı sunucusu olarak edindiği haklı şöhreti korudu. Peki ekranda görünenin dışında nasıl bir kadın Öykü Serter? Hayata nasıl bakıyor, nasıl yaşıyor? Nerelerden alışveriş yapıyor, kendi tarzını nasıl yorumluyor? Biraz moda, biraz iş, biraz aşk meşk… Son dönemde ‘Bu Tarz Benim’ ve son olarak da ‘Rising Star’la bir kez daha adından söz ettiren Öykü Serter’le derin bir sohbete daldık...



‘Rising Star Türkiye’ ile yeniden ekranlardasınız... Peki bugüne kadar yaptığınız projeler arasında sizde en çok iz bırakan hangisi?

‘Rising Star Türkiye’de bu başarılı yapımlardan. Kamera arkasında titizlikle çalışan kocaman bir ekibin emeğini ekrana yansıtmak bana kısmet oldu.Benim de emeğim var ancak tek başına başarı için yeterli değil elbette. Doğru format, iyi ekip ve disiplin. Uyarlama formatların sunuculuğunu yaptım ve bunların hepsi de yarışma. İlla ki birini ayırmak gerekirse; en sevdiğim, içeriği ve yapımı bana ait olan, ekrana ilk çıktığım program ‘5T5’. Yeri hala doldurulamaz.



Medya ile ilk tanıştığınız yıllara dönecek olursak böyle bir kariyeri adım adım planlamış mıydınız yoksa şartlar bunu mu gerektirdi?

Üniversitede okurken radyoculuğa başladım. Ankara’da Capital Radio’da gece kuşağında yayın yaptım. İstanbul’a taşındığımda da radyoyla devam ettim. ‘5T5’ vesilesiyle de ekranla tanıştım. Hayatın planlanarak yaşanamayacağınıçok erken yaşta öğrendim diyebilirim, tesadüf diye bir şeyin olmadığını da... Rızkın neredeyse yol seni oraya götürür. Madem istikameti biz seçemiyoruz, manzarayı seyrederek yol almak gerek diye düşünüyorum.



Televizyon dünyasını sizin için bu kadar cazip kılan ne?

Televizyoncuyum ancak sektörümle çok içli dışlı olduğumu söyleyemem. Nasıl bir esnaf her sabah dükkanını açıyorsa ben de yayına böyle çıkıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için emek sarf ederim. Ekranda değilsem sade, huzurlu bir hayat yaşıyorum. En iyi bildiğim işi yapıyor ve paramı kazanıyorum. Bunun ötesinde ekranda olmanın cazibesinden etkilendiğimi söyleyemem. Beni şaşırtan tek şey; hiç tanımadığım insanların beni kendilerine yakın görüp sundukları sevgi. Böyle bir zamanda hisleri ve vicdanlarıyla yaşayan insanlarla iletişimde olabilmek bana garip bir huzur veriyor. Çok şanslıyım ve şükran doluyum.



Öykü Serter televizyonda görünenin dışında nasıl bir kadın? Hayatı nasıl yaşar? Kırmızı çizgileri, ‘asla’ları var mı?

Yaşam felsefem gayet Kafkavari ya da tüm kadim bilgilerin özü. Franz Kafka’nın dediği gibi; “Dışarıya kapanmak esasen içe açılmaktır. Az eşya az insan.” ‘Asla’ demenin, dediğin şeyi ışık hızıyla başına örülecek çorap halinde hayatına hediye paketi yaparak gönderdiğini yaş aldıkça öğreniyor insan. Hayret unsuru hiç bitmiyor insan için, orada kalırsanız büyük konuşmaktan da korkarsınız. Çünkü olur; çünkü o ‘asla’ dediğin şey ne ise gelir seni bulur. Olabildiğince olaylara, insanlara esneyebileceğim anlayışla yaklaşmayı tercih ediyorum.



Hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz üç şeyi sorsam, ne dersiniz?

Ailem, dostlarım ve bebeklerim; yani iki köpeğim.