Her yerde o var: Şükrü Özyıldız

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Şu sıralar kafamızı nereye çevirsek onu görüyoruz. Dizisi, tiyatrosu ve filmiyle bu sezon tam anlamıyla yıldızlaşacak Şükrü Özyıldız.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Nurdan Usta



Yaz nasıl geçti, dinlenebildiniz mi?

Hiç dinlenemedim, tatil yapamadım. Sadece Ayvalık’ta yaptığımız bir çekim sırasında denize girebildim. Geçen sezon çok kilo almıştım. Temmuzda başlayacak çekimler için haziran boyunca hazırlık yaptım. Temmuzda sinema filmini çekip, filmin çekimlerinin ertesi günü de dizi çekimlerine başladım.



‘Şeref Meselesi’ hayatınıza nasıl girdi?

Benim hiçbir projemde öyle mucizevi durumlar söz konusu değil. Teklif geldi, senaryoyu okuyunca Emir’i oynamak istedim, deneme çekimleri yaptık ve çalışmalara başladık.



Nasıl bir dizide izleyeceğiz sizi?

‘Şeref Meselesi’ çok güçlü bir hikaye. ‘Şeref Meselesi’nin çok özel olacağını çektiğimiz sahnelerden biliyorum. Altan Dönmez gerçekten çok başarılı bir yönetmen. Hikayede aşk, entrika, güç dengeleri, mafyatik unsurlar, devletin içindeki bireysel insiyatiflerin kötüye kullanım halleri var… Hikayenin dramaturjisi çok derin.



Senaryo bize neyi anlatacak?

İki erkek kardeşin hikayesini. Köyden İstanbul’a varlarını yoklarını satarak iş kurmak için geliyorlar. Ancak İstanbul’da büyük bir fiyaskoyla karşılaşıyorlar, dolandırılıyorlar, kurtların arasına düşüyorlar. Köydeki o saflığı bulamıyorlar ve hayatlarını ona göre değiştirmek zorunda kalıyorlar. Yaşadıkları yer onlar için tamamen yeşilken, İstanbul gri diyebilirim… Emir de, ailede tek okumuş kişi. Hukuk bölümünü bitirmiş ancak akademisyen olmak istiyor. Hamuru iyi bir insan. İstanbul’da başına gelen olaylara karşı tutumu kardeşine göre biraz daha farklı. Çünkü o okumamış, biraz daha bıçkın bir delikanlı. Emir olaylara daha farklı yaklaşabilen ve uzun vadeli planlar yapabilen bir insan.



