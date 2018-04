"Her zaman marjinal değilim"

“Benim de bazen ‘Vay be bu Ayşe Arman da neymiş!’ dediğim oluyor. Benim kadar şehvetle röportaj yapan yok” diyor. “Bazen canımı sıkan insanların evlerinin penceresine gidip taş atmak ya da arabalarının lastiklerini indirmek istiyorum” diyor. “Tutturuğum, ‘hayır’ı kabul etmem” diyor. Anlayacağınız Ayşe Arman sadece ‘seks’ demiyor. Zaten bunu son zamanlardaki etkileyici röportajlarından da anlıyoruz. Bu kez onun iç dünyasına iniyoruz.

Seven var, sevmeyen var, eleştiren var, bayılan var. Özetle durum şu ki, hayatımızda Ayşe Arman diye bir gerçek var. Peki söylesene, Ayşe Arman başka biri, sen başka birisin gibi hissettiğin oluyor mu? Kişilik bölünmesi söz konusu mu?

Damardan girdin! Kişilik bölünmesi değil de, durum şu: Bir Ayşe var o benim; biraz daha saf, hatta salak olan. Her yere, kafası kesik tavuk gibi yetişmeye çalışan. Yetersizlik duygularıyla boğuşan, sıradan bir kadın. Ormanda yaşıyor, çocuğu var, onun dersleriyle, dertleriyle uğraşıyor, veli toplantısına gidemediği için suçluluk duyuyor, kocası akşam ne yemek yiyecek diye düşünüyor, arada da işlerini yapıyor. Dikkatini çekerim, ‘arada’. Çünkü ben, sadece işten ibaret değilim, aynı zamanda ev kadınıyım, anneyim, sevgiliyim, bazen de metresim! Ama gazeteden beni tanıyanlar sadece yazılardan ve röportajlardan ibaret sanıyor. Onların tanıdıkları farklı bir kadın. Biraz da hayal güçleriyle besledikleri bir Ayşe Arman. O daha güvenli, daha cesur, daha çılgın, daha uçlarda. Haber için ateşte yürüdüm, bilmem nereden atladım, eksi bilmem kaçta suya daldım, seksi fotoğraflar çektirdim, travestilerle haber yaptım; jigololarla da, hayat kadınlarıyla da... Haliyle daha marjinal bir kadın hayal ediyorlar. Ama ben her zaman marjinal değilim…



Nasıl yani?

Ayşe Arman, benim sahne ismim gibi. İşim bitince sahneden iniyorum, domestik Ayşe oluyorum. Seneler evvel Nihat Odabaşı seksi pozlarımı çekmişti. Sonra ben eve döndüm, o

gece Alya hastalandı, üzerime kustu. Bir taraftan ateşini düşürmeye çalışıyorum, bir taraftan doktoru arıyorum. Tamam o fotoğrafları çekilen kadın da benim, ama öbürü de benim. İnsanlar, o kısmını bilmiyor. Seksiyim, ama kusmuklu bir seksi! Ya da şöyle şeyler oluyor: Bir pilates hocasıyla çalışmak istiyorum. Arıyorum, kendimi tanıtıyorum. Birdenbire, “En büyük hayalim Ayşe Arman’ı çalıştırmaktı!” diyor. Direkt, öteki Ayşe’ye bağlanıyor. Çünkü insanlar genellikle gazetede haber de olmak istiyor. Beni bir ‘yazı makinesi’ gibi görüyorlar. “Ayşe Arman yazı yazar, bu mekan uçar, röportaj yapar, bu kitap alır başını gider!” Oysa,alakası yok. Bir şey iyiyse, iyidir zaten. Gerçi bu anlattıklarım bütün gazetecilerin başına geliyordur,ama ben hayatın her alanıyla ilgili yazı yazdığım için benim başıma daha fazla geliyor. Zaman zaman kaçasım geliyor ama yine de halimden fevkalade memnunum. Benim de bazen “Vay be bu Ayşe Arman da neymiş!” dediğim oluyor.



Dubai’den dönüş sana yaradı diyebilir miyiz? Oradan dönünce sende neler değişti?

Artık ülkenin içindeyim, olayların kalbinde. Değerlendirmek bana düşmez ama bence daha iyi işlere imza attım. Gazeteciliğime yaradı. Ama burada da kendime, ormanda bir Dubai

yarattım. İş dışında, yine uzağım insanlardan, kalabalıklardan. Açılış, kokteyl mokteyl gitmem ben. Ortalıkta yokum. Yabaniyim. Aylarca kimseyi görmeden yaşayabilirim. İşimi yapıyorum, kızımın okul çıkışında evde olmaya çalışıyorum. Genelde de evde ağaçların içindeki odamda çalışıyorum. Yeni Zelanda’da olabilirdim…