Bedük
“Son iki seneye kadar kendime şehir insanıyım derdim; binaların arasına beni atsanız, çok mutlu olurdum.
Oğlum olduktan sonra benim için
yaşamın değeri ön plana çıktı ve aslında ne kadar
bencil yaşadığımızı fark ettim. Şimdi bize hayat
veren yeşil ve mavinin yerine, grinin korkunç bir
şekilde çoğalmış olması beni üzüyor. Ama bence
dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevre
sorunu; egzoz, petrol atıkları ve nükleer atıkların
tam olarak geri dönüştürülememesi.
Bir kişi olarak tüm dünyayı kurtarmaya çalışmak
yerine, herkes kendi küçük çevresine dikkat ederse
toptan rahatlarız diye düşünüyorum. Ben kendi
adıma bu tarz sosyal çevre kampanyalarına destek
vermeye çalışıyorum. Bir de doğaya karşı eşeklik
etmemeye çalışıyorum!”
Küresel ısınma, çevre kirliliği, nükleer enerji ve atıklar, nesli tükenen
hayvanlar, genetiği değiştirilen organizmalar... Ve sonuç: Dünyanın
geleceği tehdit altında! Artık, bir birey olarak çevreyi korumak ve bu
gezegenden aldığımızı geri verebilmek için harekete geçme zamanı...
Bennu Gerede, Bedük, Pelin Batu, Seda Akman, Toprak Sergen bu
harekete öncülük ederek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Greenpeace
eylemcisi oldular!