Herkes kendi küçük çevresine dikkat etsin!

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Çevre için eylem yaptılar.

Bedük

“Son iki seneye kadar kendime şehir insanıyım derdim; binaların arasına beni atsanız, çok mutlu olurdum. Oğlum olduktan sonra benim için yaşamın değeri ön plana çıktı ve aslında ne kadar bencil yaşadığımızı fark ettim. Şimdi bize hayat veren yeşil ve mavinin yerine, grinin korkunç bir şekilde çoğalmış olması beni üzüyor. Ama bence dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük çevre sorunu; egzoz, petrol atıkları ve nükleer atıkların tam olarak geri dönüştürülememesi. Bir kişi olarak tüm dünyayı kurtarmaya çalışmak yerine, herkes kendi küçük çevresine dikkat ederse toptan rahatlarız diye düşünüyorum. Ben kendi adıma bu tarz sosyal çevre kampanyalarına destek vermeye çalışıyorum. Bir de doğaya karşı eşeklik etmemeye çalışıyorum!”



Küresel ısınma, çevre kirliliği, nükleer enerji ve atıklar, nesli tükenen hayvanlar, genetiği değiştirilen organizmalar... Ve sonuç: Dünyanın geleceği tehdit altında! Artık, bir birey olarak çevreyi korumak ve bu gezegenden aldığımızı geri verebilmek için harekete geçme zamanı... Bennu Gerede, Bedük, Pelin Batu, Seda Akman, Toprak Sergen bu harekete öncülük ederek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için Greenpeace eylemcisi oldular!

