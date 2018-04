Herkes ona hayran! Engin Hepileri

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Aşık olduğumuz zaman erdemli taraflarımızı yitiriyoruz”

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Semih Kanmaz/Rpresenter

Styling: İrem Akalın



‘Kampüsistan’, ‘Emret Komutanım’, ‘Gönülçelen’, ‘Yaprak Dökümü’…



‘Beyza’nın Kadınları’, ‘Nefes’, ‘Av Mevsimi’… Bu dizi ve sinema filmleri Engin Hepileri’nin kariyeri boyunca rol aldığı işlerin küçük bir kısmı sadece. Tiyatroda yaptıklarını anlatmaya ise bu satırlar yetmez… ‘İntikam’ın Hakan Eren’i Engin Hepileri’yi daha yakından tanıdık.



İntikam dizisinin en eğlenceli karakterlerinden birine hayat veren Engin Hepileri’ye hayran olmayan yok bu aralar. Onunla çekim yapacağımı duyan tüm arkadaşlarımın gözünde bir ışık

gördüm! ‘Sorusu olan var mı?’ diye sorduğumdaysa ‘Evli mi?’, ‘Sevgilisi var mı?’, ‘Çekime ben de gelebilir miyim?’ başı çeken sorular oldu! Hatta hemen her gün ünlü isimlerle bir araya gelen, çekimler yapan ve bir tanesiyle bile fotoğraf çektirmeyen bir arkadaşımın, Instagram’a yüklediğim Engin Hepileri videosunun ardından ‘Ne olur benim için de bir video çeker misin?’ mesajıyla neye uğradığımı şaşırdığımı söyleyebilirim. Kızlar kötü haber; evli! İyi haber; mutlu! Ama üzülmeyin kadınların ilgisinden bunalmış değil. Yolda görürseniz fotoğraf çektirmekten çekinmeyin. O da mutlu bu ilgiden… Hepileri’yi bu aralar sevindiren başka şeyler de var elbette. Hayatını tiyatroya adamış biri o. ‘Oda ve Adam’la tiyatro seyircisinin karşısına çıkan Hepileri, 15 Ocak’ta yepyeni bir oyuna daha başlıyor: ‘Katil Joe’. Kenter Tiyatrosu’nda uzun yıllar Yıldız Kenter’le çalışan oyuncu artık kendi kanatlarıyla uçuyor. Üstelik

çok heyecanlı. Rollerinden, tiyatrodan bahsederken ses tonu bile değişiyor. Tiyatroda rüşdünü ispatlayan Hepileri, ‘Katil Joe’daki karakterini anlatırken “Ben onu oynamaya çalışıyorum”

diyebilecek kadar da mütevazı…



‘İntikam’ son dönemin en iyi işlerinden biri. Senin için işin ve başarılı olman dışında ne ifade ediyor?

Hakan Eren! Bu karakter oynadığım en keyif li rollerden biri. Renkli ve ucu açık bir rol. ‘Bunu şimdi yapar mı?’ diye soracağın bir soru yok. Her an her şeyi yapabilir. Bir de muhteşem partnerlerim var. Beren bunlardan biri…



İyi anlaşıyor musun Beren Saat’le?

İlk tanıdığım günden beri hem mütevazılığı hem de gerçekten olduğu yeri çok iyi doldurmasıyla beni çok etkilemişti. Ben her zaman ezberini zamanında yapan, hep çekime başlamaya hazır bir oyuncu olduğumu düşünürdüm. Sette Beren’i görünce benden daha disiplinli bir oyuncuyla karşılaştım. Hem çalışma saati hem de yoğunluğu benden çok daha fazla. Ama

her zaman hep benden daha hazır ve daha çok sette. Sadece kendi rolü için değil, arkadaşları ve projenin sağlığı için de elinden geleni yapan, birine bir şey olduğu zaman yanında olan biri. Çok küçük bir anekdotum var; sette bir gün çok hastaydım ve inanılmaz başım ağrıyordu. Yapım koordinatörümüz “İstersen çekmeyelim” bile dedi. Ama benim için böyle bir şey mümkün değil. Tiyatrocuyum ben. İki elim kanda olsa, o gün işi yaparım. Beren bunu görüp, yarım saat başıma masaj yaptı, kafamı rahatlattı, iyi enerjisini verdi. Aslında ona çizilen star imajından çok uzakta bir kadın. İşini çok seven, sahiplenen, saygı duyan, oyunculuğu ciddiye alan Türkiye’de az bulunabilecek kadın oyunculardan…



Dizide Yağmur’a o kadar çok yardım ediyor ki, hayat verdiğin karakter, herkeste “hayatta bir ‘Hakan Eren’im olmalı” isteği yarattı…

Çok tweet alıyorum bununla ilgili... Bilmem, olmaz değil. Hayatta var böyle adamlar. Ben var olduklarını biliyorum. Kendinizin çözemediği durumlarda bir arkadaşınızın gelip size yardım

etmesi, hayatın içinde daha sağlam hissetmenize yardımcı olur. Bu yüzden herkes hayatta bir ‘Hakan Eren’i olsun istiyor galiba.



Senin var mı ‘Hakan Eren’in?

Hakan Eren kadar teknolojik bir arkadaşım yok. Ancak zor zamanlarda yanıma koşacak, beni zor durumda bırakmayacak pek çok arkadaşım var.