‘Yabancı Damat’ adlı dizide Nazlı olarak seyretmiştim.
Güzellik başa bela mı? “Bana kimse çirkin gelmiyor. Çünkü ben her şeyde güzeli görmek üzere eğittim kendimi. Her şeyin en güzel tarafınıgörmeye çalışırım. İnsanların da en güzel yanlarını görürüm. Ama toplumun, genel kabulleri açısından, ‘çirkin’ sayılabilecek kişilere daha fazla tolerans gösterdiğini düşünüyorum. Onların entelektüel kapasiteleri konusunda kimse tartışma açmıyor mesela. Genel kabuller açısından birazcık ‘güzel’sen, senin entelektüelliğin de, oyunculuğun da tartışılır. Buna itiraz ediyorum ben. Güzel olduğum için haksızlığa uğradım mı? Şöyle cevap vereyim: Güzelliğin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Ben her ikisini de yaşayanlardanım.”
Kıyafetler
Sarı tunik: Vakkorama
İnci küpeler: Gazzas
İnci yüzük, siyah küpeler: Cem Lokmanhekim
Kırmızı elbise: Fatima Lopes / L’appart PR
Siyah payetli elbise: Vakkorama
Omuzları tüllü siyah mini elbise: Özlem Süer
Siyah ayakkabılar: Nine West
Siyah ahtapot yüzük: Gazzas
Nar çiçeği rengi mini elbise: Tibi New Yorkfor Vakkorama
Gold kolye: Gazzas
Beyaz mini elbise: Vakkorama
Ayakkabılar: Nine West
Beyaz yüzük: Gazzas
Siyah dantel ve tül detaylı pudra rengi Uzun elbise: Özlem Süer Celebrity