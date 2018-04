"Hiçbir şeye vakit yok bizimki ağır işçilik"

‘Yabancı Damat’ adlı dizide Nazlı olarak seyretmiştim.

Güzellik başa bela mı? “Bana kimse çirkin gelmiyor. Çünkü ben her şeyde güzeli görmek üzere eğittim kendimi. Her şeyin en güzel tarafınıgörmeye çalışırım. İnsanların da en güzel yanlarını görürüm. Ama toplumun, genel kabulleri açısından, ‘çirkin’ sayılabilecek kişilere daha fazla tolerans gösterdiğini düşünüyorum. Onların entelektüel kapasiteleri konusunda kimse tartışma açmıyor mesela. Genel kabuller açısından birazcık ‘güzel’sen, senin entelektüelliğin de, oyunculuğun da tartışılır. Buna itiraz ediyorum ben. Güzel olduğum için haksızlığa uğradım mı? Şöyle cevap vereyim: Güzelliğin avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Ben her ikisini de yaşayanlardanım.”



Kıyafetler

Sarı tunik: Vakkorama

İnci küpeler: Gazzas

İnci yüzük, siyah küpeler: Cem Lokmanhekim

Kırmızı elbise: Fatima Lopes / L’appart PR

Siyah payetli elbise: Vakkorama

Omuzları tüllü siyah mini elbise: Özlem Süer

Siyah ayakkabılar: Nine West

Siyah ahtapot yüzük: Gazzas

Nar çiçeği rengi mini elbise: Tibi New York for Vakkorama

Gold kolye: Gazzas

Beyaz mini elbise: Vakkorama

Ayakkabılar: Nine West

Beyaz yüzük: Gazzas

Siyah dantel ve tül detaylı pudra rengi Uzun elbise: Özlem Süer Celebrity