“Şok geçirdim. Çünkü o bir tasarım harikası. Hiçbir şeyim benzemiyor!” diyor.
Protest duruşunun ardında, sakin,
insan haklarına duyarlı, dünyadaki
her canlıyı ayrı ayrı anlamaya çalışan
inanılmaz bir kadın var. Öyle, “Sana
değil kardeşine” ya da “Bekaretim
yok!” deyişlerine aldanıp da, ‘yırtık’ ya
da ‘uçuk kaçık’ tabir edilen kızlardan
olduğunu sanmayın. Aksine, durgun ve
masal dünyasında yaşayan biri. Azıcık
çelişkili bir durum gibi gelse de baştan
bana, anladım ki Mercan, nasıl bir
hayal dünyası içindeyse o an, insanlara
da o halini yansıtıyor. Mercan’la,
Arnavutköy’deki evinde, köpeği ve
kedisini de yanımıza alıp, Cartoon
Network’ten çizgi film izlerken yaptık
bu röportajı.
Hayattaki en büyük hayalinize kavuştunuz mu?
Ah kavuşamadım maalesef! Albüm yapmak
hayalimdi ama en büyük hayalim, sosyal ve
ekonomik dengelerin var olduğu savaşsız, kavgasız
bir dünyada yaşamak.
16 yaşından beri müzikle ilgileniyorsunuz. Geç
kalan bir albüm denilebilir mi?
Aslında baktığımızda, çok daha erken olmalıydı;
çünkü çoğunlukla böyle oluyor. Fakat kendim
için geç diyemem; çünkü ancak hazır olduğumu,
piştiğimi hissettim. Sadece şarkı söylemekle
bitmiyor iş.
Oyunculuk
Bana çok çekici geliyor. Şu an çok
yoğunum ve tamamen müziğe odaklı
yaşıyorum; ne ara olur bilmiyorum, ama
bir ara mutlaka hayatımda olsun isterim.
Şu andaki baş ucu kitabı
Nick Cave-Bunny Munro’nun Ölümü. Aynı
anda birkaç kitap okumayı seviyorum
genellikle.
En sık gitt iği mekanlar
Beyoğlu’na gidiyorum, daha çok
rock barlara. Underground grupların
performanslarını izlemeyi seviyorum.
Onun dışında daha çok evdeyim.