“Hiçbir şeyim Lady Gaga’ya benzemiyor!”

“Şok geçirdim. Çünkü o bir tasarım harikası. Hiçbir şeyim benzemiyor!” diyor.

Protest duruşunun ardında, sakin, insan haklarına duyarlı, dünyadaki her canlıyı ayrı ayrı anlamaya çalışan inanılmaz bir kadın var. Öyle, “Sana değil kardeşine” ya da “Bekaretim yok!” deyişlerine aldanıp da, ‘yırtık’ ya da ‘uçuk kaçık’ tabir edilen kızlardan olduğunu sanmayın. Aksine, durgun ve masal dünyasında yaşayan biri. Azıcık çelişkili bir durum gibi gelse de baştan bana, anladım ki Mercan, nasıl bir hayal dünyası içindeyse o an, insanlara da o halini yansıtıyor. Mercan’la, Arnavutköy’deki evinde, köpeği ve kedisini de yanımıza alıp, Cartoon Network’ten çizgi film izlerken yaptık bu röportajı.



Hayattaki en büyük hayalinize kavuştunuz mu?

Ah kavuşamadım maalesef! Albüm yapmak hayalimdi ama en büyük hayalim, sosyal ve ekonomik dengelerin var olduğu savaşsız, kavgasız bir dünyada yaşamak.



16 yaşından beri müzikle ilgileniyorsunuz. Geç kalan bir albüm denilebilir mi?

Aslında baktığımızda, çok daha erken olmalıydı; çünkü çoğunlukla böyle oluyor. Fakat kendim için geç diyemem; çünkü ancak hazır olduğumu, piştiğimi hissettim. Sadece şarkı söylemekle bitmiyor iş.



Oyunculuk

Bana çok çekici geliyor. Şu an çok yoğunum ve tamamen müziğe odaklı yaşıyorum; ne ara olur bilmiyorum, ama bir ara mutlaka hayatımda olsun isterim.



Şu andaki baş ucu kitabı

Nick Cave-Bunny Munro’nun Ölümü. Aynı anda birkaç kitap okumayı seviyorum genellikle.



En sık gitt iği mekanlar

Beyoğlu’na gidiyorum, daha çok rock barlara. Underground grupların performanslarını izlemeyi seviyorum. Onun dışında daha çok evdeyim.