İzlenimler…
Ustura Nuriye’nin torunu
o. Kolay değil; dayak
da yese, vurulsa da ağa
kadının yanında büyümüş
bir kere. Ayakları yerle
öpüşecek! Mahallede ona laf atanların
kafasına atmak için biriktirdiği taşları
cebinden hiç eksik etmemiş. O taşlarla
kendine duvarlar ören, derken dansıyla
duvarları paramparça eden bir kadın.
İçinde narin bir leydi, dışarıda sanki
Heidi! O kadar güçlü ki, yaşadıkları
yüzünden ruhunun örselendiğini durup
düşünmemiş bile! Ataerkil iktidarı hiç
hesaba katmamış. Özgürlüğü uğruna
çektiği sıkıntıları, varlık mücadelesini
doğalı yapmış. Hiç öykünmüyor. Sekiz
yıldır yaşadığı engeller, yitirdiği dünya
kariyeri hayali, küstüğü mesleği dahil
her şeyin eril hegemonya ile bağlantısı
olduğunu söylediğim ana kadar direndi.
Bir müddet sustu. Sonunda “Aynen öyle”
dedi. Üstünde pek durmadı. Onu güçlü
yapan da buydu sanırım.