İçeride leydi, dışarıda Heidi…

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Yaşam savaşının galibi: Asena

İzlenimler…

Ustura Nuriye’nin torunu o. Kolay değil; dayak da yese, vurulsa da ağa kadının yanında büyümüş bir kere. Ayakları yerle öpüşecek! Mahallede ona laf atanların kafasına atmak için biriktirdiği taşları cebinden hiç eksik etmemiş. O taşlarla kendine duvarlar ören, derken dansıyla duvarları paramparça eden bir kadın. İçinde narin bir leydi, dışarıda sanki Heidi! O kadar güçlü ki, yaşadıkları yüzünden ruhunun örselendiğini durup düşünmemiş bile! Ataerkil iktidarı hiç hesaba katmamış. Özgürlüğü uğruna çektiği sıkıntıları, varlık mücadelesini doğalı yapmış. Hiç öykünmüyor. Sekiz yıldır yaşadığı engeller, yitirdiği dünya kariyeri hayali, küstüğü mesleği dahil her şeyin eril hegemonya ile bağlantısı olduğunu söylediğim ana kadar direndi. Bir müddet sustu. Sonunda “Aynen öyle” dedi. Üstünde pek durmadı. Onu güçlü yapan da buydu sanırım.



