“İçimde büyümeyen bir erkek çocuğu var”

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Fransa’dan yaptığımız en iyi transferlerden biri o! Yakışıklı, yetenekli, çalışkan. Fırat Çelik ‘Gönül İşleri’ ile ekrana geri döndü. Biz bu adamı izlemeyi, takip etmeyi seviyoruz.

Rahat, sakin ama yerinde duramayan tiplerden. Bıraksan bütün İstanbul’u çaktırmadan gözlükleriyle karış karış gezecek gibi bir tip! Çabuk sıkılanlardan. .......Sık sık heyecanlanması, yeni yerler görmesi gerekiyor. Hayatının büyük kısmı Fransa’da geçen, ekonomi okuyan, modellik, barmenlik gibi işlerin ardından oyunculuğa giriş yapan Fırat Çelik, şimdilik kendini doğru adreste hissediyor gibi. Evi İstanbul’da, mesleği oyunculuk. ‘Gönül İşleri’yle ekrana geri dönen Fırat Çelik, artık ekranda kendi sesini kullanıyor. Ömer Faruk Sorak’ın şubat ayında vizyona girecek filmi ‘8 Saniye’de de izleyeceğimiz Çelik, şu sıralar bir de tiyatro oyunuyla sahnede. Meral Çetinkaya ile sahneyi paylaşan Çelik’in oyunu ‘Tatyana’yı da mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Çelik oyununu ‘hırs, iktidar, iletişimsizlik, menfaat, para’ kelimeleriyle özetliyor. Hayatında yoğun ama verimli bir süreçten geçtiğini anlatan Çelik; “Sinema, tiyatro ve televizyonda birbirinden çok farklı karakterleri arka arkaya canlandırmak benim için önemli bir deneyim oldu” diyor. Peki gezegende aşk var mı? Yanıtı kendisiyle yaptığımız samimi röportajda!



İyi bir sinema filmi, iyi bir oyun ve iyi bir dizi… Fırat Çelik altın çağını yaşıyor diyebilir miyiz bu yıl?

Bu sıralar çok yoğun bir dönem geçiriyorum. Ama altın çağ demek biraz fazla iddialı… Planladığım ve gerçekleştirmek istediğim daha çok proje var aklımda.



Oyunculuk anlamında tam olarak olmak istediğiniz yerde misiniz yoksa daha katetmek istediğiniz yollar var mı?

Tabii ki! Her gün her saniye yaşadığım şeylerden beslenip yeni bir şeyler öğreniyorum ve kendimi devamlı geliştiriyorum. O yüzden katedeceğim ve öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum hayattan mesleğime dair.



‘Gönül İşleri’ nasıl cezbetti sizi?

Samimi senaryo, sıcak bir ekip ve iyi bir yapımcı. Daha ne olsun!



Asrın karakterine alıştınız mı?

Asrın karakterinde iki duyguyu ele almam gerekiyordu. Asrın hem romantik bir aşık hem de profesyonel bir dolandırıcı. Bu iki durumla baş etmeye çalışıyor, ben de merakla izliyorum onu.



Rol arkadaşlarınızla daha önce tanışıyor muydunuz?

Çok sıcak bir ekip, şu anda Asrın kaçak durumunda olduğu için sadece Selma Ergeç’le sahnem var… Selma çok tatlı biri, çok da iyi bir oyuncu.





